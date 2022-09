Pepsi fliegt aus dem Aldi Nord-Sortiment – wegen Preiserhöhung

Von: Teresa Knoll

Teilen

Der Getränkehersteller PepsiCo fordert höhere Preise im deutschen Einzelhandel, aber Aldi Nord macht dabei nicht mit. Lesen Sie hier, wie die Handelskette reagiert:

Mehr zum Thema Wegen Preiserhöhung: Aldi streicht Pepsi aus dem Sortiment

Auch große Firmen wie PepsiCo sind von der Energiekrise und den dadurch steigenden Preisen betroffen. Das Unternehmen fordert jetzt höhere Preise im deutschen Einzelhandel. So weit, so verständlich – allerdings will Aldi Nord auf die Forderung nicht eingehen.

HEIDELBERG24 verrät, warum PepsiCo die Preise ändert – und wie Aldi Nord auf die Preiserhöhung reagiert.

Der Getränke- und Lebensmittelhersteller PepsiCo will seine Produkte in Deutschland verteuern. Ab dem 1. Oktober sollen daher neue Preise im deutschen Einzelhandel gelten, wie das US-Unternehmen gegenüber der Lebensmittel Zeitung bestätigt. (resa)