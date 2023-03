Peek & Cloppenburg sucht Hilfe in Schutzschirmverfahren

Peek & Cloppenburg sucht überraschend Hilfe in einem Schutzschirmverfahren. (Symbolfoto) © IMAGO/Michael Gstettenbauer

Der bekannte Modehändler Peek & Cloppenburg sucht Hilfe in einem Schutzschirmverfahren. Das geht aus einer Meldung der DPA hervor. Lesen Sie hier, was jetzt aus den Geschäften wird:

Peek & Cloppenburg sucht Hilfe in einem Schutzschirmverfahren. Das hat die Deutsche Presse-Agentur am Freitag (3. März) in einer Meldung bekannt gegeben. Der Modehändler sieht sich angesichts der schwierigen Marktsituation finanziellen Problemen ausgesetzt. 67 Verkaufshäuser sind betroffen.

was aus den Geschäften nach der Hilfesuche in einem Schutzschirmverfahren von Peek & Cloppenburg wird.

Peek & Cloppenburg zählt zu den beliebtesten Modehäusern in ganz Deutschland. Tausende von Menschen gehen regelmäßig hier shoppen. Die Corona-Pandemie hat dem Händler zusätzlichen Schaden zugefügt. (fas)