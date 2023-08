PayPal führt eigene Währung ein: Was können Nutzer mit dem Stablecoin machen?

Von: Stefanie Lipfert

Teilen

Bitcoin ist Schnee von gestern. Mit „Paypal USD“ hat der Bezahldienst Paypal seine eigene Kryptowährung - doch Experten sehen die Entwicklung kritisch.

Bremen – Schon seit einiger Zeit sind Bitcoin und andere Arten von Kryptowährung beliebte Zahlungsmittel. Nun hat der bekannte Online-Bezahldienst Paypal eine eigene Kryptowährung eingeführt.

Neue Kryptowährung bei Paypal: Stablecoin ist für einen Dollar erhältlich

Das neue Digitalgeld von Paypal „Paypal USD“ sei an den US-Dollar gekoppelt und können laut Paypal US-Kunden der Firma nutzen. Der sogenannte „Stablecoin“ könne für einen Dollar je Einheit gekauft und in die neue Währung getauscht werden, teilte Paypal am Montag (7. August) mit. Abgesichert sei die neue Paypal-Digitalwährung laut Angaben durch kurzfristige US-Staatsanleihen sowie durch den Dollar.

PayPal ist eine beliebte App für die Abwicklung von Online-Käufen. © IMAGO/Jakub Porzycki

Paypal-Coins: was Nutzer mit der neuen Kryptowährung machen können

Was können Paypal-Nutzer mit der neuen Währung alles machen? Mit diesen Paypal-Coins können sie in der App oder auf der Website Einkäufe bezahlen und sie anderen Nutzern schicken. Laut Paypal-Webseite können Kunden die Paypal-Coins gebührenfrei über PayPal an Freunde in den USA schicken. Nutzer haben auch die Möglichkeit, es in wenigen Schritten an Ethereum-Wallet-Adressen schicken. Ein Ethereum-Konto hat eine Ethereum-Adresse, ähnlich wie eine E-Mail-Adresse. Diese kann verwendet werden, um Geld an die Adresse zuschicken. Ein Wallet ist ein Produkt, mit dem ein Ethereum-Konto verwaltet werden kann. Allerdings können dabei Netzwerkgebühren anfallen.

Um die neue Währung zu erhalten, hat Paypal eine Konvertierungsfunktion entwickelt, um die anderen von Paypal unterstützten Kryptos zu kaufen. Laut Paypal können Nutzer so „Paypal USD“ für Millionen von Online-Shops nutzen. Zwischen der Bezahlung und der Lieferung einer Ware können viele Wochen vergehen - doch was tun, wenn der Händler pleite geht?

In der Vergangenheit bot Paypal bot Kunden bereits die Möglichkeit, mit anderen Kryptowährungen zu handeln. Die neue Kryptowährung „Paypal USD“ basiert technisch auf der Ethereum-Blockchain. Paypal betont, dass sich damit die neue Zahlungswährung leicht in das bestehende Ökosystem von Digitalwährungen integrieren lasse.

Paypal USD: Finanzwesen sieht neue Kryptowährung kritisch

Neben den ganzen Neuerungen der „Paypal USD“ wird die Einführung der Kryptowährung auch kritisch gesehen. Laut dem manager magazin habe das Image von Stablecoins vergangenes Jahr gelitten, als im Mai 2022 der Terra USD kollabierte und der Kryptomarkt erschüttert wurde.

Verschiedene Kryptowährungen auf einer Finanzwebsite. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Künftig sollen Kryptowährungen unter Aufsicht der US-Börsenaufsichtsbehörde United States Securities and Exchange Commission (SEC) stehen und so amerikanischen Wertpapierhandelsgesetzen unterliegen. Das amerikanische Finanzministerium forderte im November 2021, die Ausgabe von Stablecoins zu begrenzen. Sie würden ein potenzielles Risiko für das Finanzsystem darstellen. Bislang habe man sich noch nicht auf eine Regulierung einigen können.

Nach Angaben des Manager Magazins sei Paypal eine Partnerschaft mit dem amerikanischen Finanzunternehmen Paxos eingegangen, um „Paypal USD“ herauszugeben. Die SEC habe angekündigt, Paxos zu verklagen, denn das Unternehmen verstoße gegen Wertpapierhandelsgesetze. Paxos wies die Vorwürfe der SEC zurück. Paxos argumentiert, dass es sich dabei ausdrücklich um Stablecoins handele und nicht um Wertpapiere.

Nutzt Paypal seine Markt-Position unzulässig aus? Das Bundeskartellamt prüft, ob der Bezahldienst von Händlern verlangt, andere Zahlungsmethoden unattraktiver zu gestalten. (sli)