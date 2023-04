Originelles, schnelles Gebäck: Österliche Mini-Panettone mit Schokoeiern

Der italienische Backklassiker Panettone macht auch im Miniaturformat eine sehr gute Figur. © CHROMORANGE/Imago

Der fluffige italienische Gebäck-Klassiker kommt hier als Rezept-Variante mit Hefeteig in Miniatur daher – ohne viel Aufwand zubereitet und in Blumentöpfchen gebacken.

Was dem Deutschen der Stollen ist, ist dem Italiener der Panettone. Das besonders luftige Mailänder Gebäck in seiner typischen Kuppelform wird dort gern zu süßem Wein serviert. In Italien werden zum Backen traditionelle Papiermanschetten verwendet. Für dieses Oster-Rezept kommen die Küchlein in kleinen Blumentöpfen in den Ofen. Der Hefeteig benötigt zwar etwas Zeit zum Aufgehen, ist aber schnell und einfach zubereitet. Die Mini-Panettoni sind übrigens auch das perfekte Dessert für das Ostermenü – vielleicht mit einem Gläschen Eierlikör? Das Rezept für die Mini-Panettone kennt 24garten.de.

Eine spezielle Panettone-Backform ist für dieses Rezept nicht nötig, kleine neue Terrakotta-Töpfe aus dem Gartencenter, die vorher gut gereinigt und ausgespült wurden, eignen sich sehr gut. Ersatzweise können Sie Einmachgläser (à 290 ml Inhalt) sowie Papiermanschetten verwenden oder man verteilt den Teig in kleineren Portionen auf mehrere Muffinförmchen.