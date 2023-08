Mitten in der Urlaubssaison: Österreichs Sprit-Preis explodiert

Von: Christoph Gschoßmann

In Österreich lässt sich billig tanken? Aktuell spart man kaum etwas. Viele Urlauber müssen vor allem an den viel befahrenen Strecken tief in die Tasche greifen.

München – Viele Urlauber aus Deutschland machen sich derzeit auf den Weg in den Süden. Über die Autobahnen wie den Brenner nach Österreich oder sogar weiter nach Italien - der Weg gen Süden ist seit Jahrzehnten beliebt. Doch Autofahrer, die derzeit in der Alpenrepublik Österreich an eine Tankstelle fahren, erleben aktuell eine negative Überraschung: Die Spritpreise steigen nicht nur in Deutschland dramatisch an. Auch in Italien gab es einen Aufschrei wegen hohen Benzinpreisen.

1,66 Euro für Diesel in Österreich: Hohe Spritpreise vor allem an den Durchgangsstrecken

Ein Liter Diesel oder Benzin kosten laut aktuellen Mittelwerts-Zahlen der Europäischen Kommission dort im Moment etwa 1,66 beziehungsweise 1,65 Euro. Die Durchschnittspreise in Tirol und Vorarlberg liegen hierbei deutlich höher als in anderen Regionen, wie im Burgenland. Am teuersten ist der Treibstoff demnach an den Hauptdurchgangsstrecken - also dort, wo die Urlauber durch das Land fahren. Zur Einordnung: Die Preise dort sind immer noch günstiger als in Deutschland, wo Diesel im Schnitt 1,77 Euro und Super E10 1,86 Euro pro Liter kosten.

Doch die Preise steigen und steigen. Und die aktuellen Tarife sollen, was betrifft, noch nicht alles sein: Experten rechnen damit, dass die Preise weiter klettern. Bis Ende des Jahres sollen die Autofahrer dort bis zu zwei Euro pro Liter bezahlen müssen.

Energieexperte: „Müssen uns auf weitere Steigerungen einstellen“

Verschiedene Gründe tragen zu den hohen Preisen bei, beispielsweise haben die Staaten der „OPEC plus“-Gemeinschaft ihre Produktion zurückgefahren. Für orf.at analysiert der Energiehändler Franz Leikermoser aus Salzburg die Situation wie folgt: „Man erwartet, dass es keine Zinserhöhungen mehr gibt. Das dürfte die Nachfrage in den USA ankurbeln. Auch China springt nun wirtschaftlich wieder voll an. Und im Schwarzen Meer überschlagen sich beim Ukraine-Krieg die Ereignisse.“

Die Spritpreise steigen - auch in Österreich. © Rolf Poss/Imago

Die Folge sollen höhere Preise sein: „Wenn sich das nicht grundlegend ändert, müssen wir uns auf weitere Steigerungen einstellen“, so Leikermoser. Auch durch Entscheidungen in der Politik könnten die Spritpreise weiter anziehen. Leikermoser denkt hierbei vor allem an die CO2-Steuer und Änderungen in der Kraftstoffverordnung, die in Österreich ab 2024 in Kraft tritt, und zu einer massiven Teuerung führen könnten. Der Experte: „Das alles treibt die Kurse nach oben.“

