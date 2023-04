Nur für kurze Zeit – Mars bringt Süßigkeit im Retro-Look in den Supermarkt

Von: Teresa Knoll

Retro-Fans kommen ins Schwelgen: Mars bringt den Schokoriegel Twix als Raider für kurze Zeit in die Supermärkte zurück. Lesen Sie hier mehr:

„Raider heißt jetzt Twix, sonst ändert sich nix.“ Die Namensänderung des beliebten Schokoriegels der Mars Incorporated schlug damals hohe Wellen. Bald dürfen Retro-Fans wieder in Nostalgie schwelgen: Im Sommer kommt Twix für kurze Zeit als Raider zurück in die Regale. Das kündigt Mars Incorporated in einer Pressemitteilung an.

HEIDELBERG24 verrät, wann Mars den Kult-Schokoriegel Raider wieder in den Supermarkt bringt.

Im Jahr 1991 wurde der Kultriegel aus Keks, Karamell und Schokolade in Twix umgetauft. Das ist die Kurzform für Twin Sticks, zu Deutsch „Zwillingsriegel“, weil die Süßigkeit oft im Doppelpack kommt. (resa)