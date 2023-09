Nudel-Schock in Supermärkten: Pasta-Preise platzen

Teures Einkaufen

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Die schlechte Ernte sorgt für steigende Preise in Supermärkten. Kunden bekommen dies nun auch beim Pasta-Kauf zu spüren.

Dortmund – Nudeln sind ein Must-have in zahlreichen Haushalten. Gerade für Gerichte wie Nudelaufläufe, Nudelsalate oder Spaghetti Bolognese darf die Teigware nicht fehlen. Pasta-Liebhaber müssen für Nudeln nun jedoch ordentlich draufzahlen.

Nudel-Schock in Supermärkten: Pasta-Preise steigen in die Höhe

Nudeln bestehen in der Regel aus Hartweizenmehl, Eiern und Wasser. Eine dieser Zutaten ist allerdings teuer geworden. Bedeutet konkret: „Die Preise für Hartweizen (Durum) sind in Europa in kurzer Zeit um über 20 Prozent gestiegen“, wie die Website agrarheute.com berichtet.

Grund für diesen Anstieg sei die schlechte Hartweizen-Ernte sowohl in Deutschland als auch in Kanada – dem Top-Expoteur. „Aktuell notiert der Hartweizen im Italien, Bolgana bei 412 Euro je Tonne. Das sind 70 Euro beziehungsweise 20 Prozent mehr als im Juli“, heißt es auf der Website weiter.

Ähnlich sieht es auch am wichtigsten französischen Handelsplatz La Pallice aus. Dort werden momentan 415 Euro pro Tonne gezahlt – also ganze 55 Euro mehr als noch im Juli. Dadurch steigen auch die Nudel-Preise in Supermärkten und Discountern voraussichtlich weiter an – obwohl es letztes Jahr bereits einen ordentlichen Anstieg der Nudel-Preise gab. Doch es gibt immerhin etwas Hoffnung für Pasta-Liebhaber.

+ Die Pasta-Preise steigen in Supermärkten und Discountern an (Symbolfoto). © Eibner/Imago

Nudel-Preise steigen in Supermärkten – Türkei gibt Hoffnung

„Es gibt Anzeichen dafür, dass die Türkei in der Lage sein könnte, etwa fünf bis sechshunderttausend Tonnen zu exportieren, was den Preisanstieg, den wir sehen könnten, ein wenig abmildert“, sagte der Chief Market Analyst von Grain Fox Neil Townsend dem kanadischen Onlineportal 620ckrm.com.

Wie sich die Lage bezüglich der Nudel-Preise tatsächlich verändert, bleibt vorerst abzuwarten (mehr Service-News bei RUHR24 lesen).

Rubriklistenbild: © Eibner/Imago