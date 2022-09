Nudel-Rückruf: Verzehr kann für einige schwere gesundheitliche Folgen haben

Von: Jan Oeftger

Aktuell befinden sich Asia-Nudeln im Rückruf. Vor allem für Allergiker könnte das beliebte schnelle Gericht gefährlich werden.

Kassel – Sollte ein Lebensmittel die Gesundheit der Menschen gefährden, kommt es meistens schnell zu einem Rückruf. So ist es nun auch bei Instant-Nudeln passiert. Diese könnten bei Allergikern Probleme bereiten. Deswegen wurde der entsprechende Artikel nun zurückgerufen.

Konkret geht es um das Produkt GY Chongqing Instant Noodle - Hot & Sour Flavour. Es ist vom Hersteller Sichuan guangyou sweet potato and food products co. In den Asia-Nudeln kann Milch enthalten sein, obwohl dies nicht bei den Inhaltsstoffen auf der Verpackung angegeben ist.

Name des Produkts GY Chongqing Instant Noodle - Hot & Sour Flavour Haltbarkeitsdatum Alle Hersteller Sichuan guangyou sweet potato and food products co. Verpackungseinheit 20x110g bag

Diese Asia-Nudeln sind vom aktuellen Rückruf betroffen. © Screenshot/lebensmittelwarnung.de

Aktueller Nudel-Rückruf: Hersteller warnt Allergiker, Produkt zu verzehren

Der Hersteller warnt, das Produkt nicht zu verzehren, wenn man gegen Milch allergisch ist. Wer die Nudeln zurückgibt, bekommt den vollständigen Kaufpreis zurückerstattet. Von dem aktuellen Rückruf sind alle Chargen betroffen, wie das Unternehmen in der Mitteilung bekannt gab.

Instant-Nudeln sind von einem aktuellen Rückruf betroffen, da sie Allergikern Probleme bereiten könnten. © Jürgen Pfeiffer/imago

Außerdem sind aktuell 20 Chips-Sorten von einem Rückruf betroffen. Grund für den XXL-Rückruf ist der massenhafte Fund von pflanzlichen Inhaltsstoffen, die beispielsweise zu Vergiftungssymptomen führen können. (Jan Oeftger)