Nicht wegwerfen – Eierschalen nützlich wiederverwerten nach Ostern

Von: Tobias Becker

Teilen

Eierschalen können vielseitig wiederverwendet werden. © Bihlmayerfotografie/Imago

Viele Menschen werfen Eierschalen nach Ostern einfach weg, aber das muss nicht sein. Lesen Sie hier, welche sieben Dinge man mit Eierschalen machen kann:

Mehr zum Thema Eierschalen wiederverwenden: Sieben nützliche Dinge nach Ostern

Ostern ist vorbei, die Eier aus den Nestern werden verzehrt. Doch was passiert eigentlich mit der Eierschale? Die landet meist in der Entsorgung, dabei kann man sie auch sinnvoll wiederverwerten. Ob beim Backen, im Garten oder zum Basteln – Eierschalen bieten sich in verschiedenen Situation an.

echo24.de verrät, welche sieben Dinge man mit Eierschalen machen kann.

Bei vielen Nutzungsweisen von Eierschalen ist es jedoch wichtig, dass man sie zuvor erhitzt. So können mögliche Keime abgetötet werden und es gibt keine böse Überraschung beim Eierschalen-Spaß. (tobi)