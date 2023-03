Nicht das Gleiche: Unterschied zwischen Streptokokken und Scharlach

Von: Pauline Wyderka

Krankheits-Welle: Streptokokken oder Scharlach – was ist der Unterschied? (Symbolbild) © Kateryna Kon/IMAGO/agefotostock

Arztpraxen in Deutschland schlagen Alarm: Streptokokken-Infektionen seien auf dem Vormarsch. Oder doch Scharlach? Lesen Sie hier, der Unterschied ist:

Sorge in deutschen Arztpraxen: Aktuell geht eine ungewöhnliche Welle an Streptokokken-Infektionen um. Häufig wird die Bezeichnung austauschbar mit Scharlach verwendet. Doch was ist das überhaupt und wie unterscheiden sich die beiden Krankheiten?

HEIDELBERG24 erklärt, worin der Unterschied zwischen Scharlach und Streptokokken liegt.

Nach der Pandemie durch das Coronavirus und einer besorgniserregenden RSV-Welle unter Kleinkindern nun das: Streptokokken sind auf dem Vormarsch. (paw)