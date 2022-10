Neue Coronavirus-Subarianten im Umlauf – Symptome des Mutanten BQ.1.1

Von: Madlen Trefzer

Das Coronavirus hat wieder eine neue Subvariante entwickelt. Diesmal ist die Ansteckungsgefahr sehrhoch. Lesen Sie hier über alle Symptome, die mit dem Mutanten BQ.1.1 auftreten:

Dass das Coronavirus mutiert und sich dadurch weiterentwickelt, ist laut Virologen normal. Die neuen Subvarianten tragen allerdings genetische Veränderungen in sich, die sie noch hartnäckiger machen, als ihre bisher bekannten Vorgänger (BA.4 und BA.5). Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt seit Herbstbeginn rapide an, daher ist es besonders in den kalten Monaten wichtig, Symptome rechtzeitig zu erkennen.

HEIDELBERG24 verrät, auf welche Symptome besonders geachtet werden muss.

Seit Beginn der Corona-Pandemie tauchen regelmäßig neue Varianten und Subtypen des Coronavirus auf. Das Virus verändert sein Erbgut und entwickelt dadurch fortwährend neue Eigenschaften. (mad)