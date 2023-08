Neue Corona-Mutation – wer sollte sich impfen lassen?

Von: Teresa Knoll

Corona mutiert weiter. Die neue Variante EG.5 steht unter Beobachtung der WHO. Wie gefährlich ist sie? Und brauchen wir bald wieder eine Corona-Impfung? Lesen Sie hier mehr:

Corona lässt uns nicht aus den Fingern. Die neue Variante EG.5 zählt laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu den „Virusvarianten von Interesse“ und wird beobachtet. Epidemiologen mahnen zur Ruhe – denn „Eris“, wie die Variante auch heißt, verbreitet sich im Moment noch nicht in größerem Maße.

HEIDELBERG24 verrät, wie gefährlich die Corona-Variante EG.5 ist und für wen Experten eine Impfung empfehlen.

Gesundheitsminister Karl Lauterbach und die WHO warnen vor der neuen Mutation. In New York hatte sich die Hospitalisierungsrate innerhalb einer Woche verdoppelt. Auf Mallorca hatten sich innerhalb weniger Wochen die Infektionen verdoppelt. (resa)