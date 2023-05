Natürliche Alternative: Hilft Kokosöl gegen Zecken und Mücken?

Schutz vor Stichen und Bissen

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Stiche durch Mücken oder Zecken können nicht nur nervig sein, sondern auch gefährlich. Umso wichtiger ist es, sich davor zu schützen. Lesen Sie hier, warum Kokosöl hilft:

Lesen Sie auch Schutz vor Stichen und Bissen – Kokosöl gegen Zecken und Mücken? Schutz vor Stichen und Bissen – Kokosöl gegen Zecken und Mücken?

Wenn in Deutschland die Temperaturen ansteigen, beginnt die Saison der Mücken und Zecken. Während letztere nur in der Natur ihr Unwesen treiben, terrorisieren die fliegenden Biester uns auch in den eigenen vier Wänden. Dort warten sie auf den richtigen Moment, um zuzustechen und unser Blut zu saugen. Dabei entstehen nicht nur juckende Einstichstellen, sondern im schlimmsten Fall werden auch Krankheiten übertragen. Wer sich davor schützen will, sollte zu Kokosöl greifen.

HEIDELBERG24 berichtet, warum Kokosöl ein effektives Mittel gegen Mücken und Zecken ist.

Es gibt viele Wege, wie man sich vor Mückenstichen oder Zeckenbissen schützen kann. So gibt es chemische Keulen, einfache Hausmittel oder Verhaltensregeln, zum Beispiel lange Kleidung beim Gang durch die Natur. (dh)

Rubriklistenbild: © dpa/Marijan Murat