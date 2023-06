Nach 123 Jahren – Hersteller der Weck-Gläser meldet Insolvenz an

Von: Pauline Wyderka

Der Hersteller der kultigen Weck-Gläser meldet Insolvenz an. Das Unternehmen gibt es seit mehr als 123 Jahren. Die Einmach-Gläser sind deutschlandweit beliebt. Lesen Sie hier mehr:

Weck-Gläser sind heute Kult. In ganz Deutschland gibt es die beliebten Einmach-Gläser mittlerweile zu kaufen und ebenso vielseitig kommen sie auch zum Einsatz. Sie werden lange nicht nur für die selbst gemachte Marmelade oder Eingelegtes verwendet. Auch als Vasen, Trinkgläser, Karaffen und auch anderweitig wiederverwendbare Behälter sieht man die Gläschen immer wieder. Nun hat das Unternehmen mit weit über 100 Jahren Tradition jedoch Insolvenz angemeldet.

Das Traditionsunternehmen gibt es seit mehr als 123 Jahren. Die Bedeutung der Einmach-Gläser wurde über die Jahre in Deutschland so groß, dass das Wort „einwecken“ für etwas einkochen es sogar in den Duden schaffte.