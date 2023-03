Monitore bei Stiftung Warentest: Probleme mit Mikrofon und Lautsprecher

Von: Daniel Hagen

Teilen

Ob für die Arbeit oder Privat, fast jeder hat einen Monitor zu Hause oder im Büro stehen. Stiftung Warentest hat mehrere Produkte getestet. Lesen Sie hier, was beanstandet wird:

Monitore kommen heutzutage in fast jedem Haushalt der Bundesrepublik vor. Dabei werden sie nicht nur für die Arbeit genutzt, sondern auch für Videospiele und Fernsehen. Kein Wunder also, dass die Bildschirme immer vielseitiger werden. Stiftung Warentest hat in der Ausgabe 4/23 insgesamt 15 Monitore unter die Lupe genommen. Auch, wenn es dabei nicht wirklich Verlierer gegeben hat, ist nicht alles perfekt an den Geräten. Gerade die integrierten Mikrofone und Lautsprecher können in Zukunft noch eine Schippe zulegen!

HEIDELBERG24 berichtet, was Stiftung Warentest an den Monitoren kritisiert.

Wer für die Arbeit oder sein Privatleben einen PC nutzt, hat sich zwangsläufig schon einmal mit Monitoren auseinandersetzen müssen. Auch Laptop-Nutzer greifen oft zu größeren Bildschirmen, um mehr sehen zu können. (dh)