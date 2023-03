„Sowas hatten wir noch nie“: Verbraucherschützer entsetzt über Snack-Mogelpackung

Von: Momir Takac

Teilen

Beschwerden über Mogelpackungen gibt es immer wieder. Doch beim neuesten Fall sind selbst erfahrene Verbraucherschützer geplättet.

Hamburg – „Eine solche Mogelpackung hatten wir noch nie.“ Wenn die Verbraucherzentrale Hamburg so einen Text beginnt, muss die Trickserei heftig sein, schließlich prangern die Verbraucherschützer seit Jahren dreiste Preissteigerungen von Produkten an. Das vermutete auch ein Edeka-Kunde bei einer Bratwurst-Packung, doch seine Beschwerde kam nicht gut an.

Im aktuellen Fall geht es um Brotchips, die inzwischen mehr als doppelt so teuer sind. „Bake Rolls“, die früher unter der Marke „7days“ verkauft wurden, werden jetzt unter der Marke „Tuc“ vertrieben. So weit nichts Ungewöhnliches. Doch betrachtet man den Preis und die Größe der Packung genauer, wird es heftig.

Mondelez trickst mit fragwürdigen Mitteln Verbraucher aus

250 Gramm der Brotchips gab es bei Rewe bislang für 1,39 Euro. Jetzt ist die Größe auf 150 Gramm geschrumpft und der Preis auf 1,89 Euro gestiegen. Macht summa summarum 127 Prozent mehr, das Verbraucher für den Snack berappen müssen. Höherer Preis für weniger Inhalt: Die Shrinkflation ist perfekt.

Entsprechend viele Beschwerden erreichten die Verbraucherzentrale Hamburg, die zuletzt Rama zur „Mogelpackung des Jahres 2022“ gekürt hatte. Ein User etwa wünscht sich bei Facebook, „dass ganz viele den Artikel boykottieren und die Firma pleite daran geht.“

Weniger Inhalt und teurer: Viele Beschwerden über Snack-Mogelpackung

„Diesen Monat ist unsere Mogelpackung des Monats ein ganz besonderer Fall“, schreiben die Verbraucherschützer. Sie sprechen von einem „raffinierten Marken-Tausch“, den Mondelez vollzogen habe. Denn sowohl „7days“ als auch „Tuc“ sind Marken des weltweit agierenden Lebensmittel-Konzerns.

Vorher Jetzt Name: Bake Rolls Name: Bake Rolls Marke: 7days Marke: Tuc Inhalt: 250 Gramm Inhalt: 150 Gramm Preis bei Rewe: 1,39 Euro Preis bei Rewe: 1,89 Euro Preis pro Kilogramm: 5,56 Euro Preis pro Kilogramm: 12,60 Euro

Was Verbraucher zusätzlich in die Irre führt: Auf der „Tuc“-Packung steht oben links „neu“. Doch auch das entlarvte die Verbraucherzentrale. „Aussehen, Rezepturen und Nährwerte der verschiedenen ‚Bake Rolls‘ sind quasi identisch, und zwar für alle Sorten.“ Auch die Farben der alten Marke seien übernommen worden. Lediglich der Salzgehalt sei etwas geringer.

Mogelpackung Brotchips: Rewe und Mondelez halten sich bedeckt

Auf kritische Nachfragen der Verbraucherzentrale antworteten sowohl Rewe als auch Mondelez ausweichend. Der Lebensmittel-Konzern etwa bestätigte lediglich, dass „salzige Snacks wie Brotchips in Deutschland unter unserer Crackermarke TUC“ geführt werden.

Auf die Frage nach der extremen Preiserhöhung sowie der Rolle des Supermarktes antwortete der Rewe: „Wir sehen es als unsere Aufgabe, steigende Preise im Sinne unserer Kunden – wo möglich – einzudämmen. Wir können aber eine Inflation wie wir sie aktuell erleben weder ungeschehen machen, noch alleine tragen.“ Zwischen Supermärkten und Lebensmittel-Konzernen schwelt seit Längerem ein Preiskampf. (mt)