Mogelpackung des Monats: Negativ-Preis geht an großen Chips-Hersteller

Von: Pauline Wyderka

Viele Chips-Tüten enthalten bekanntlich vor allem Luft. Der Trend in diesem Jahr ist auch weiterhin: Früher war mehr Knuspern. Diese Chips-Marke mogelt besonders dreist:

„Shrinkflation“ ist eines der trendigen Wörter, die 2022 quasi inflationär verwendet werden. Hier steigen die Preise, da schrumpft der Inhalt. So läuft es auch mit den Kartoffelchips der Marke Funny-Frisch, die von der Verbraucherzentrale Hamburg mal eben zur Mogelpackung des Monats gekürt wurden. Demnach soll der Hersteller Intersnack in einer rekordverdächtigen „shrinkflationären“ Aktion gleich mehrere Produkte bei gleichem Preis in der Menge reduziert haben.

HEIDELBERG24 verrät, welche bekannte Chips-Marke mit ihrer Mogelpackung des Monats den Inhalt schrumpft.

Die Verbraucherzentrale Hamburg stellt bei Preissteigerungen im Chipsregal regelmäßig einen Dominoeffekt fest. Legt ein Hersteller vor, ziehen die anderen häufig nach. (paw)