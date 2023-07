Unbezahlbare Miete: Hier reicht der Mindestlohn in Deutschland zum Wohnen nicht aus

Von: Christoph Gschoßmann

Mit dem Mindestlohn sind Wohnung in manchen Teilen Deutschlands kaum bezahlbar. Beliebte Landkreise und Städte sind schlicht zu teuer.

München – Der Mindestlohn wird erhöht – wenn auch nur sehr unwesentlich. Ab dem 1. Januar des kommenden Jahres 2024 steigt der minimale Stundenlohn in Deutschland von 12 Euro auf 12,41. Im Jahr darauf gibt es die gleiche Erhöhung noch einmal, dann kommen wieder 41 Cent dazu. Ab dem 1. Januar 2025 wird also mindestens 12,82 Euro pro Stunde bezahlt. Die Mindestlohnkommission fasste den Beschluss gegen die Stimmen der Gewerkschaftsvertreter und -vertreterinnen. Die SPD will nachbessern und fordert wie die Gewerkschaftler 14 Euro. Angesichts rasant steigender Inflation und sprunghaft wachsenden Energiekosten dürfte die aktuelle Mini-Erhöhung für viele Geringverdiener nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sein. Besonders die Mietkosten sind für viele Menschen ein Problem. Focus.de berechnete nun, in welchen Landkreisen man sich mit dem aktuellen Mindestlohn überhaupt noch eine Wohnung leisten kann.

Mindestlohn reicht in Deutschland für eine kleine Wohnung – aber nicht überall

Das Ergebnis in Kürze: Wenn die Wohnung klein ist und man sich von den „beliebten“ Gegenden in Deutschland fern hält, reicht der Mindestlohn in manchen Landkreisen noch aus, um sich eine Wohnung zu mieten. Mit 12 Euro pro Stunde kann ein Mindestlohnempfänger laut der Berechnung 534 Euro für Miete inklusive Nebenkosten ausgeben. Wie das Nachrichtenportal anhand von Anfragen der Linken-Fraktion aus dem Jahr 2021 errechnet, ergibt ein Mindestlohn-Vollzeitjob derzeit etwa 2080 Euro brutto und rund 1450 Euro netto.

Die Rechnung nimmt eine kleine Wohnung als sinnvolles Beispiel: Da das Nettoeinkommen bei 57 Prozent des Durchschnittseinkommens liegt, komme auch eine Wohnung infrage, deren Fläche 57 Prozent einer durchschnittlichen Single-Wohnung zur Größe beträgt, also 39 Quadratmeter. Eine 39-Quadratmeter-Wohnung können sich Mindestlohnempfänger demnach immerhin in 325 der 400 deutschen Städte und Landkreise leisten.

Im Osten ist es, laut focus.de, besonders günstig: Im Vogtlandkreis (Sachsen) kostet eine kleine Wohnung durchschnittlich nur 334 Euro im Monat, auch der Landkreis Görlitz oder Greiz in Thüringen seien vergleichbar günstig. Mit einem Budget von 534 Euro für Warmiete gibt es demnach aber auch Wohnungen (39 Quadratmeter) in anderen Städten: wie im Ruhrgebiet, in Bremen, Kiel, Braunschweig, Trier, Kassel oder Bielefeld. Ebenso ließe es sich in mittelgroßen Städten wie Passau, Cottbus, Weimar, Kaiserslautern oder Flensburg noch günstig leben.

Teure Cluster um die Großstädte – hier können sich Mindestlohnempfänger keine Wohnung leisten

In 75 Regionen aber kann sich der beispielhafte Mindestlohnempfänger eine solche Wohnung nicht leisten. Schon gar nicht in den größten und teuersten Metropolen wie München, Hamburg oder Berlin. Auch Stuttgart, Frankfurt, Düsseldorf oder Köln sind zu teuer. In München beispielsweise wäre fast das doppelte (907 Euro) für 39 Quadratmeter nötig. Auch Großstädte wie Nürnberg, Bonn, Darmstadt oder Freiburg sind mit dem Budget unbezahlbar. Gruppiert sind diese um Cluster: Südbayern mit dem Mittelpunkt München, die Region um Frankfurt, dazu Hamburg, Berlin, Freiburg und die Bodenseeregion an der Schweizer Grenze. Hier haben Geringverdiener eigentlich keine Chance, dauerhaft von ihrem Lohn leben zu können.

Zuletzt war der Mindestlohn zum 1. Oktober von 10,45 Euro auf zwölf Euro pro Stunde erhöht worden. Diesen Schritt hatte aber die Regierung beschlossen – und nicht die eigens dafür eingesetzte Kommission. (cgsc)

