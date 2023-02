„Ist es Körperverletzung?“ – McDonald’s-Kundin bestellt pflanzliche Nuggets und bekommt Fleisch

Von: Raffaela Maas

Eine McDonald’s-Kundin bekam statt pflanzlichen Nuggets, Nuggets die echtes Fleisch enthielten. © tiktok.com/ leyla.hnlx/ Screenshot

Ein Albtraum für Vegetarier: Statt pflanzlichen Nuggets bekam eine Kundin bei McDonald’s Chicken-Nuggets mit echtem Fleisch. Die Verwechslung fiel ihr erst nach dem Verzehr auf.

München/Duisburg – Immer mehr Menschen in Deutschland entscheiden sich für eine pflanzliche Ernährung. Aktuell ernähren sich laut dem Allensbacher Institut etwa 6,5 Millionen in der Bundesrepublik fleischlos. Supermärkte und Discounter sowie Restaurants und Gaststätten bieten deshalb immer mehr Fleischalternativen an, um den Wünschen der Verbraucher gerecht zu werden.

Auch die Fast-Food-Kette McDonald’s wagte vor kurzem den Versuch, auf die Vorlieben ihrer flexitarischen und vegetarischen Kunden einzugehen. Erst kürzlich nahm McDonald’s in den deutschen Restaurants den neuen McPlant-Burger und die McPlant-Nuggets in das Sortiment auf. Eine Kundin aus Duisburg wollte nun die fleischlosen Produkte ausprobieren und bestellte eine Packung pflanzlicher Nuggets. Der eigentliche Inhalt der Packung sorgte jedoch für Entsetzen.

McDonald’s-Kundin kauft pflanzliche Nuggets und bekommt stattdessen Fleisch - „Das ist heftig“

Was genau vorgefallen war, teilte die Kundin auf TikTok. „Man wollte mal die plant based Nuggets ausprobieren und bekommt echtes Fleisch noch dazu“, schrieb sie zu einem Video. Das entstand, nachdem sie und eine Freundin offenbar bei McDonald’s die McPlant-Nuggets gekauft hatten. Statt einer Packung gefüllt mit der Fleischalternative bekamen die beiden Frauen eine Packung, in der sowohl die gewünschten pflanzlichen Nuggets als auch Nuggets mit echtem Fleisch enthalten waren.

Entrüstet nahmen sie ein Video auf, in dem TikTok-Userin Leyla die zwei verschiedenen Nuggets nebeneinander hält und vergleicht. „Die haben mir ernsthaft echtes Chicken gegeben, man merkt auch den Geschmacksunterschied“, bemerkte sie fassungslos. In dem Video ist außerdem ein deutlicher Unterschied an der Farbe der beiden Nugget-Sorten zu erkennen. „Die haben das einfach zusammengemischt“, erzählte sie weiter, „das ist gerade so heftig“. Auch ihre Freundin reagierte entrüstet auf den Fehler. „Ich könnte die gerade verklagen deswegen“, sagte sie zum Ende des nur knapp 20 Sekunden langen Videos.

McDonald’s: Nuggets mit Fleisch sorgen für Entsetzen bei TikTok-Usern

In kürzester Zeit sammelten sich unter dem Video mehr als viertausend Kommentare. Der Großteil der User reagierte schockiert. „Meine größte Angst immer“, kommentierte eine Nutzerin. Mehrere User berichteten außerdem von ähnlichen Erfahrungen mit der Fast-Food-Kette. „Gestern haben die mir auch normale verkauft, hab als Vegetarierin Fleisch gegessen“, ärgerte sich eine Userin und eine andere schrieb: „Hatte ich gestern auch, leider erst zu Hause gemerkt“.

„Ist es dann Körperverletzung? Weil ich kein Fleisch essen würde und derentwegen dann doch gegessen hätte?“, fragte ein User. „Rechtlich gesehen keine Ahnung“, erwiderte TikTokerin Leyla, ihrer Meinung nach würde das aber als Körperverletzung gelten. Eine Klage empfanden die User dennoch als nicht empfehlenswert. „Verklagen - die sagen, du hast die da selbst hereingelegt und zack, Klage fallengelassen“, mutmaßte ein Nutzer.

Zuletzt erntete McDonald’s wegen der Einführung der neuen Produkte eine Menge Kritik von der Veggie-Community. Weil die Fast-Food-Kette sich von dem veganen Burger trennte, reagierten die Kunden mit einem Shitstorm im Netz. (rrm)