Heiraten mit McDonald‘s: 100 Burger und 400 Chicken-Nuggets zur Hochzeit

Von: Karolin Stevelmans

Fast-Food zur eigenen Hochzeit – McDonald‘s macht es möglich. Allerdings können nicht alle Kunden auf dieses Angebot zurückgreifen.

Dortmund – Der eigene Hochzeitstag sollte unvergesslich sein. Dazu zählt nicht nur die richtige Location, sondern auch ein leckeres Essen. Da Geschmäcker bekanntlich verschieden sind, kann es für eine Hochzeit auch mal Fast-Food sein. McDonald‘s hat diese Gelegenheit als Geschäftsidee umgesetzt.

McDonald‘s richtet Hochzeitsmenü aus: Burger und Chicken-Nuggets zur Heirat

Die wohl bekannteste Fast-Food-Kette der Welt hält für seine Kunden etwas Neues bereit: Ein Hochzeits-Catering. Das Schnellrestaurant ermöglicht allen Bräuten und Bräutigamen ab sofort, Speisen und Getränke für das gesamte Hochzeitsmenü bei McDonald‘s zu bestellen.

Das Catering unter dem Motto „Die Hochzeit unvergesslich machen“ macht seinen Namen alle Ehre. Denn nicht oft werden McDonald‘s-Kunden mit 100 Chickenburgern oder Cheeseburgern und 100 4er-Packungen Chicken Nuggets beliefert.

Der Preis für das Hochzeitspaket beläuft sich auf 200 Euro. Wer eine größere Feier plant, kann entsprechend der Gästeanzahl noch weitere Speisen bestellen. Gegen einen Aufpreis bietet die Fast-Food-Kette zudem auch Essenstände als Service-Leistung an. Allerdings gibt es für heiratswillige Fast-Food-Fans in Deutschland einen Dämpfer.

McDonald‘s serviert Hochzeitsmenü: Großer Haken für Kunden aus Deutschland

Viele deutsche Kunden greifen vielleicht schon jetzt zum Telefon, doch es gibt einen großen Haken bei dem Hochzeitsangebot. Es ist bislang nur in Indonesien buchbar. Laut einer Anfrage der Bild sei diese Option bislang auch nicht für Filialen in Deutschland geplant.

Die entsprechende Ankündigung einer „McHochzeit“ in einem Instagram-Beitrag von McDonald‘s Indonesien erhält jedoch viel Zuspruch. Über 25.000 „Gefällt Mir“-Angaben und fast 1.500 Kommentare drücken aus, dass viele Kunden durchaus interessiert an einem Hochzeitsmenü sind. Ein Nutzer fragt sogar, ob der McDonald‘s-Clown als Maskottchen ebenfalls im Hochzeitspaket buchbar ist.

Sollte sich das Hochzeitsangebot als Erfolg herausstellen, könnte die Kette das Menü möglicherweise auch in anderen Ländern ausprobieren. Ob sich die deutsche Unternehmensseite in Zukunft an die Idee einer „McHochzeit“ anschließt, bleibt also nur abzuwarten. Aktuell spielt McDonald‘s Deutschland eine breitaufgestellte Kampagne mit Rapperin und Influencerin Shirin David aus.