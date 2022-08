Lufthansa: Piloten stimmen für Streik – wieder Flugausfälle möglich

Von: Bona Hyun

Teilen

Lufthansa-Piloten stimmten für einen Streik. Insidern zufolge könnte dieser noch in den Ferien stattfinden. (Symbolbild) © Boris Roessler/ dpa

Die Mehrheit der Lufthansa-Piloten sprach sich für einen Streik aus. Jetzt könnte es noch in den Sommerferien erneut zu Flugausfällen kommen.

Hamburg – In einer Urabstimmung der Vereinigung Cockpit (CV) sprachen sich über 90 Prozent für einen Streik aus. Insider halten einen Streik noch in den Sommerferien für möglich. Zahlreiche Flüge müssten dann gestrichen werden, auch Flughafen Hamburg wäre betroffen. VC-Tarifexperte Marcel Gröls spricht von einem „Warnsignal“ der 5000 Lufthansa-Piloten an den Vorstand. Auch unter den Mitgliedern des Kabinenpersonals ist die Stimmung aufgrund von Personalmangel angeheizt.

Wie wahrscheinlich ein neuer Streik der Lufthansa noch in den Ferien ist, verrät 24hamburg.de

Ende Juli hatte die Gewerkschaft Verdi das Lufthansa-Bodenpersonal zu einem Streik aufgerufen. Am Hamburger Flughafen mussten deshalb fast alle Lufthansa-Flüge gestrichen werden. 3500 Passagiere waren von den Ausfällen betroffen.