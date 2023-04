Lüften und heizen bei typischem Aprilwetter: Experte klärt auf

Besonders im April, aber auch in den anderen Frühlingsmonaten können Temperaturen extrem schwanken. Lesen Sie hier, wie man im Frühjahr am besten lüftet und heizt.

„April, April, der macht, was er will“, so geht ein altbekanntes Sprichwort – und mit jedem Jahr scheint sich dies aufs neue zu bewahrheiten. Besonders in diesem Monat ist es, angesichts der Klima-Krise, der Inflation und den Folgen des Ukraine-Kriegs, schwierig, die optimale Heiz- und Lüftstrategie zu entwickeln. Experten verraten, was man bei wechselhaftem Frühlingswetter beachten sollte, um Energie zu sparen.

HEIDELBERG24 erklärt, was der Experten zum richtigen lüften und heizen bei typischem Aprilwetter sagt.

Die Temperaturen im Frühling sind besonders wechselhaft. Morgens ist es noch frostig, mittags angenehm warm und abends dann wieder kalt – wenn dann noch April ist, kann mal eben auf Sonnenschein ein Schneesturm und darauf wieder der schönste Sonnenschein folgen. Da kommen Fans des gepflegten Lüften und Heizen schon mal an ihre Grenzen. (rah)