Lotto am Mittwoch: Mit diesen Zahlen heute zum Millionengewinn

Der Lotto-Jackpot ist heute (Mittwoch, 18. Januar) mit einer Million Euro gefüllt. Falls Sie 6aus49 gespielt haben, erfahren Sie hier, ob Sie Glück hatten.

Kassel – Heute (Mittwoch, 18. Januar) gibt es für alle Lotto-Spieler eine neue Chance zu gewinnen. Beim Lotto (6aus49) können Tipperinnen und Tipper eine Million Euro abräumen. Was es zur aktuellen Ziehung zu wissen gibt – hier in der Übersicht:

In Deutschland gehört Lotto zu den beliebtesten Glücksspielen. Außerdem gibt es die Zusatzlotterie super 6 und das Spiel 77. Die Wahrscheinlichkeit, alle 6aus49 richtig zu tippen, ist äußerst gering – sie liegt bei etwa 1:140 Millionen. Es kommt außerdem vor, dass manche Zahlen häufiger bei der Lotto-Ziehung ausgewählt werden als andere.

Lotto 6aus49 am Mittwoch (18. Januar): Die aktuellen Lottozahlen von heute im Überblick

Lottozahlen vom Mittwoch (18. Januar): Mit den richtigen Zahlen heute zum Millionär werden

Am Spiel 6aus4 kann man für 1,20 Euro teilnehmen, dazu kommt eine Bearbeitungsgebühr. Bei dem Klassiker der Glücksspiele hat man auf jedem Spielschein die Möglichkeit auf bis zu 12 Spiele, jedes aufgefüllte Kästchen im Spiel 6aus49 kostet dabei extra. Der komplett ausgefüllte Schein kostet also 14,40 Euro, ohne Bearbeitungsgebühr. Online kann man sich die Superzahl selbst aussuchen, auf gedruckten Scheinen ist sie bereits vergeben.

Die Wahrscheinlichkeit zu Gewinnen lässt sich bei den Spielen Super6 und Spiel 77 nicht beeinflussen. Hier sind nicht die angekreuzten Zahlen, sondern die Endziffern des Spielscheins entscheidend. Die Teilnahme kostet bei der Super6 1,25 Euro und beim Spiel 77 2,50 Euro pro Ziehung.

Neue Lottozahlen von heute (Mittwoch, 18. Januar): So sind die Gewinnwahrscheinlichkeiten beim Lotto-Spiel 6aus49

Die Ziehung der Lotto-Zahlen finden immer am Mittwoch und Samstag statt. Wer mittwochs teilnimmt, muss in Hessen den ausgefüllten Schein bis 18 Uhr einreichen. In anderen Bundesländern endet die Frist eine Minute früher, um 17.59 Uhr. Am Samstag findet alles eine Stunde später statt. Interessante Lotto-News gibt es außerdem auf der Themenseite.

Anzahl Richtige Wahrscheinlichkeit 6 Richtige + Superzahl 1 zu 139.838.160 6 Richtige 1 zu 15.537.573 5 Richtige + Superzahl 1 zu 542.008 5 Richtige 1 zu 60.223 4 Richtige + Superzahl 1 zu 10.324 4 Richtige 1 zu 1.147 3 Richtige + Superzahl 1 zu 567 3 Richtige 1 zu 63 2 Richtige + Superzahl 1 zu 76 Quelle: lotto.de

Lottozahlen im Spiel 6aus49 am Mittwoch (18. Januar): Ziehung heute um 18.25 Uhr

Am Samstag findet die Ziehung der Lottozahlen immer ab 19.25 Uhr statt. Mittwochs werden die Zahlen für das Spiel 6aus49 schon um 18.25 Uhr gezogen. Sie kann auf lotto.de live verfolgt werden. Bis 2013 wurde die Ziehung im Fernsehen ausgestrahlt. Bei einer Lotto-Ziehung an einem Samstag im Januar (2022) kam es während der Liveschalte zu einer Panne.

Die Spielteilnahme ist ab einem Alter von 18 Jahren erlaubt. Glücksspiel kann süchtig machen. Betroffene finden unter anderem Hilfe bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. (kiba)