Listerien entdeckt – Rückruf von „Gut&Günstig“-Lachs

Von: Pauline Wyderka

Dringender Lachs-Rückruf! Das Produkt der Edeka-Eigenmarke „Gut&Günstig“ soll möglicherweise Listerien enthalten, die zu schweren Erkrankungen führen können. Lesen Sie hier mehr:

Edeka-Kunden aufgepasst! Das Unternehmen Norfisk GmbH warnt vor dem Verzehr von Stremellachs. Der Hersteller gibt an, dass Listerien in dem „Gut&Günstig“-Produkt entdeckt wurden. Listerien können schwere Erkrankungen auslösen, die sogar tödlich verlaufen können. Es ist der zweite Rückruf der Edeka-Marke innerhalb weniger Tage.

HEIDELBERG24 verrät alles, was man zum Rückruf von „Gut&Günstig“-Stremellachs aufgrund von Listerien wissen sollte.

Meist bricht eine Erkrankung an Listeren innerhalb von 14 Tagen nach dem Verzehr aus. Doch Achtung: Manchmal treten die Symptome erst nach bis zu acht Wochen auf! Bei schweren Verläufen drohen ernstere Krankheiten, bis hin zur Blutvergiftung oder Hirnhautentzündung. (paw)