Liste verbotener Filme an Ostern: Diese Streifen dürfen an Karfreitag nicht gezeigt werden

Von: Pauline Wyderka

„Verletzung des sittlichen Empfindens“: Zu Ostern – Liste zeigt an Karfreitag verbotene Filme © Ronald Grant/Ritzau Scanpix/IMAGO/picture-alliance/dpa/Bert Reisfeld/Montage: HEADLINE24

Der Karfreitag nimmt an Ostern eine so große Bedeutung ein, dass es einige Regeln zu beachten gibt. So sind folgende Filme an dem „stillen Feiertag“ verboten:

Wer das lange Wochenende an Ostern neben dem höchsten christlichen Fest auch gerne zum Abschalten bei spannenden Filmen nutzt, könnte am Karfreitag auf ein Problem stoßen. Über 700 Filme dürfen an dem „stillen Feiertag“ nicht öffentlich gezeigt werden.

HEIDELBERG24 enthüllt einen Blick auf die Liste der Filme, die zu Ostern an Karfreitag verboten sind.

Denn der Karfreitag als „stiller Feiertag“ wartet nicht nur mit einem Tanzverbot auf, sondern auch mit einigen Einschränkungen bei dem, was öffentlich gezeigt werden darf.