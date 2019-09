Lidl verspottet Aldi, Edeka und Co.: Origineller Werbespot begeistert das Netz 

Discounter zielen mit ihren Werbestrategien häufig darauf ab, gegen ihre Konkurrenten auszuteilen. Lidl hat sich nun an eine Netflix-Parodie herangewagt - das Ergebnis ist genial.

Neckarsulm - Seit Jahren liefern sich bekannte Discounter wie Lidl, Aldi, Rewe, Netto und Edeka einen regelrechten Werbe-Wettkampf. Auf den „Supergeil“-Werbespot von Edeka folgte prompt ein selbsterklärendes Musikvideo namens „Zum Aldipreis“ - und auch Lidl lässt Seitenhiebe der Konkurrenz selten lange auf sich sitzen.

Lidl verteilt Spitzen gegen Aldi, Edeka und Co.: der „Netflix“-Werbespot

Auf YouTube veröffentlichte der Lebensmittelmarkt kürzlich einen Werbespot, den das Netz schon jetzt für seine Originalität feiert. Der zweiminütige Spot ist nämlich in Manier eines Netflix-Trailers produziert - und spart natürlich nicht an herrlichen Spitzen gegen die Konkurrenz.

+ Der zweiminütige Spot von Lidl ist in Manier eines Netflix-Trailers produziert. © Screenshot YouTube/ Lidl So rätselt die Konkurrenz in dem Trailer, warum Lidl nur so „verdammt günstig und gleichzeitig so unfassbar frisch“ ist - und setzt kurzerhand eine Undercover-Agentin darauf an, das Geheimnis des Discounter-Supermarktes zu lüften.

Lidl und das „Haus des kleinen Geldes“ - Werbespot hat Potenzial zum viralen Hit

Das darauffolgende Thriller-Szenario enthält zahlreiche, herrliche Anspielungen auf Netflix-Produktionen - Serienjunkies werden sich in den gewählten Universen definitiv wiederfinden. An dieser Stelle verzichten wir deshalb auf Spoiler - nur so viel: Das „Haus des kleinen Geldes“ hat schon jetzt einen viralen Hit gelandet. Warum? Seht selbst:

