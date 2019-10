Lidl: Rückruf bei Hackfleisch - Gesundheitsgefahr wegen Fremdkörpern in Produkt

Fast täglich gibt es Rückrufe. Aktuell ist ein Rinder-Hackfleisch von Lidl betroffen. Es ist nicht der erste Fall - doch das Problem ist oft ähnlich.

Rheda - Aktuell scheinen Rückrufaktionen von Lebensmitteln nicht abzureißen. Nun ist Hackfleisch erneut von einem Rückruf betroffen. Es handelt dabei um einen Warenrückruf des Produktes „Landjunker Rinderhackfleisch, 500 g“. Das Hackfleisch wurde bei Lidl verkauft. Betroffen ist Ware mit dem Verbrauchsdatum 14.10.2019, der Losnummer 36862231 und dem Identitätskennzeichen DE NW 20028 EG.

Lidl-Rückruf - Hackfleisch könnte Kunststoffteile enthalten - Gesundheitsgefahr bei Verzehr

Wie Lidl in einer Pressemitteilung mitteilt, könne nicht ausgeschlossen werden, „dass in dem betroffenen Produkt blaue Kunststofffremdkörper enthalten sind“. Da sich Kunden beim Verzehr des Hackfleischs verletzten könnten, „sollten Kunden den Rückruf unbedingt beachten“ und das Fleisch auf keinen Fall essen. Es ist nicht der erste Rückruf von Hackfleisch in diesem Jahr. Erst vor kurzem wurde ebenfalls Rinderhackfleisch zurückgerufen bei Lidl. Auch bei Aldi gab es bereits einen Rückruf von Hackfleisch. In beiden Fällen bestand die Möglichkeit, dass Kunststoff im Fleisch enthalten sein könnte.

Das betroffene Hackfleisch des Herstellers SB-Convenience GmbH wurde bei Lidl in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz verkauft. Lidl Deutschland habe aufgrund des konsequenten Verbraucherschutzes sofort reagiert und das Produkt aus dem Verkauf genommen, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Das betroffene Hackfleisch kann auch ohne Vorlage des Kassenbons unter Erstattung des Kaufpreises zurückgegeben werden.

Auch dieser Rückruf reiht sich aktuell ein in eine Reihe von Lebensmittel-Rückrufen. Besonders für Aufsehen haben der Mega-Rückruf um verseuchte Milch sowie mit Listerien belastete Wurstprodukte gesorgt.

Andere Produkte des Herstellers sowie Hackfleisch anderer Hersteller sind nicht vom Rückruf betroffen.

