Lidl-Kunden haben für Werbeaktion kein Verständnis – „Zu Ostern? Geht‘s noch?“

Von: Karolin Stevelmans

Lidl hat sich mit einer Produktwerbung zu Ostern bei vielen Kunden unbeliebt gemacht. Der Beitrag löst Empörung und Unverständnis aus.

Dortmund – In wenigen Tagen ist Ostern. Für Supermärkte und Discounter ist das ein Grund, um kräftig an der Werbetrommel zu drehen und besondere Angebote rund um das Fest zu präsentieren. Eine Oster-Werbung von Lidl hat allerdings nicht für Zuspruch bei der Kundschaft gesorgt.

Lidl-Kunden geben Werbeaktion zu Ostern eine Abfuhr: „Zu Ostern? Geht‘s noch?“

Schoko-Hasen, bunte Ostereier und ein süßer Hefezopf – all das landet in Deutschland vermutlich häufig auf dem gedeckten Ostertisch. Aber wie sieht es eigentlich mit Geschenken aus?

Wenn es nach dem Lebensmittelhändler Lidl geht, gehören Geschenke an Ostern wohl dazu. Denn eine Produktwerbung auf Facebook (16. März) präsentiert eine Geschenkidee „für die Kleinsten“. Lidl bietet zum Osterfest ein Tierarzt-Spielset für Kinder zu einem Preis von 19,99 Euro an.

Der Facebook-Beitrag erhält fast 300 Kommentare. Denn zahlreiche Kunden sind sich einig, dass es an Ostern keine Geschenke gibt und machen ihr Unverständnis öffentlich.

Lidl kassiert Kritik für Oster-Werbung: „Zu Ostern? Geht‘s noch?“

So schreiben Nutzer unter dem Beitrag empörte Kommentare wie „Geschenke? Zu Ostern? Geht‘s noch?“ oder „Es ist kein Weihnachten“. Ein Kunde prangert zudem an, dass der Discounter mit Produktwerbungen wie diesen einen regelrechten „Geschenkedruck zu Ostern“ auslöst. Was der Nutzer davon hält, folgt prompt: „Lidl verdient sich eh schon dumm und dämlich“.

Es ist nicht das erste Mal, dass eine Werbeaktion von Supermärkten nach hinten losgeht. Edeka hat sich zuletzt ebenfalls einen Werbe-Fehltritt erlaubt, der für Entsetzen sorgte.

Unter dem Lidl-Post gehen die Meinungen trotz überwiegend kritischer Kommentare auseinander. Denn es gibt auch Zuspruch für die Geschenkidee. Einige Kunden berichten, dass sie als Kind immer eine Kleinigkeit zu Ostern bekommen haben.

Letztlich ist es jedem selbst überlassen, ob es an Ostern nun Schokolade, Ostereier oder Geschenke gibt. Diese Botschaft verbreitet auch Lidl selbst in den Kommentaren: „Jeder nach seinem Geschmack“.