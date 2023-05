So erhalten Lidl-Kunden einmal im Jahr ein Geschenk

Von: Juliane Reyle

Für viele Rabatt-Angebote muss einiges getan werden. Doch mit diesem Tipp kann bei Lidl zum Geburtstag ein kostenloses Präsent ergattert werden.

Ein kostenloses Geschenk von Lidl? Ja, das ist auch ohne dem aufwendigen Sammeln von Punkten oder hohen Ausgaben beim Einkauf möglich. Alles was Kunden benötigen, um einmal im Jahr, sogar gratis, an ein Geschenk des Discounters zu gelangen, ist ein Smartphone mit der Lidl-Plus-App.

Auf Nachfrage erklärt eine Lidl-Kundin: „Ich habe die Lidl-Plus-App, da sind immer wieder gute Angebote dabei.“ Doch diesmal kommt sie besonders gut weg, denn: „Zum Geburtstag, vor drei Tagen, hat mir Lidl Geburtstagwünsche angezeigt und ich habe ein Geschenk bekommen.“ Auch ihr Kind, das zufrieden ein Süßstücken verspeist freut sich: „Gut, dass Du Geburtstag hattest.“

Mit diesem Trick bekommen Kunden ein Geburtstagsgeschenk von Lidl: Die Lidl-Plus-App ermöglicht es ein Präsent zu erhalten. Doch der Coupon muss aktiviert werden.

Berliner oder Donut gratis zum Geburtstag: Lidl schenkt Kunden ein Produkt

„Entweder einen Berliner oder einen Donut“, das konnte sich die Mutter als Aufmerksamkeit für ihren Geburtstag kostenlos aussuchen. Auf Nachfrage bei Lidl erfährt echo24.de, dass „alle registrierten App-Nutzer zu ihrem Geburtstag einen Glückwunsch-Coupon“ erhalten.

Doch so ganz stimmt das nicht: Erfahrungsgemäß müssen Kunden mindestens einen Einkauf getätigt haben, bei dem sie den QR-Code gescannt haben, also die App im Kassenbereich vorgezeigt haben. Lidl möchte „diese Angabe bislang nicht bestätigen“, denn es liegen keine Rückmeldungen dazu vor.

Angebot für aktive Lidl-Plus-Nutzer: Kostenloses Präsent beim Einkauf

„Innerhalb von zehn Tagen einen Berliner oder einen Donut bundesweit gratis in einer Lidl-Filiale“ erhalten somit alle aktiven Lidl-Plus-App-Nutzer. Der Coupon muss lediglich in der App „aktiviert“ werden. Kunden nehmen sich also beim Einkauf einen Berliner oder einen Donut aus dem Selbstbedienungsbereich der Backwaren, aktivieren entweder dann oder bereits vorab den Coupon und zeigen die App dann beim Bezahlvorgang vor.

Bei Familienzuwachs hat die App übrigens ebenfalls ein Geschenk zur Verfügung.

Wechselnde Aktions-Coupons und Sonderaktionen: Ostern, Adventskalender und mehr

Wer die App noch nicht nutzt und gerade erst Geburtstag hatte, der muss allerdings nicht ein ganzes Jahr auf ein Geschenk warten. Denn: Es gibt immer wieder Angebote für Kunden. Lidl erklärt, dass neben den „wöchentlich wechselnden Aktionscoupons auch Sonderaktionen-Coupons“, wie zuletzt der App-“Adventskalender“ oder das „Oster-Roulette“ angeboten werden.

