Lidl erntet Kritik auf Facebook: Kunden-Ärger über WM-Sticker

Von: Tobias Becker

Discounter-Riese Lidl wird auf Facebook heftig wegen der Sammelsticker zur Fußball-WM kritisiert. Lesen Sie hier, wie Lidl auf die Kritik an der Sticker-Aktion reagiert:

In wenigen Wochen startet die umstrittene Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Wie zu jeder WM, gibt es auch in diesem Jahr wieder die Sammelsticker mit dazugehörigem Album. Discounter-Riese Lidl wirbt nun für die Aktion auf Facebook und erntet dort heftige Kritik.

echo24.de verrät, wie Lidl auf die Kritik an der Sticker-Aktion reagiert.

Die WM in Katar ist aus verschiedenen Gründen (Menschenrechte, Arbeitsbedingungen, Kosten) umstritten. Sie beginnt Ende November. Das Finale findet am 18. Dezember statt. (tobi)