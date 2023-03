Lidl antwortet auf Facebook-Frage nach Preissenkungen

Von: Tobias Becker

Teilen

Lidl antwortet einem Kunden auf Facebook zur Nachfrage nach möglichen Preissenkungen. © Matthias Balk/dpa

Auf Facebook hat ein Kunde des Discounters nach möglichen Preissenkungen gefragt. Lesen Sie hier, was Lidl auf die Nachfrage antwortet:

Auf Facebook fragt ein User bei Lidl nach, ob in Zukunft denn auch wieder Preissenkungen möglich sind. Der Grund: Rohöl- und Spritpreise seien gefallen, was mitunter Gründe für die mehrmaligen Preissteigerungen in den vergangenen Monaten waren. Doch wie reagiert der Discounter-Riese?

echo24.de verrät, was Lidl auf die Nachfrage antwortet.

Immer wieder gibt es spezielle Nachfragen, humorvolle Kommentare und Beschwerden auf den sozialen Medien, die Lidl beantwortet. Auch dieses Mal reagiert der Discounter-Riese schnell. (tobi)