Licht ausschalten: Spart das wirklich immer Energie?

Licht ausschalten soll Strom sparen. Stimmt - aber nicht immer. (Symbolbild) © Monkey Business 2/Imago

Je nach Birne, kann man das Licht auch brennen lassen. Ob es Stromverschwendung ist, kommt auf die Zeit der Abwesenheit an.

Hamburg – Die Energiekrise regt gerade alle Menschen zum Sparen an vielen verschiedenen Stellen an. Gerade in der Weihnachtszeit ist besonders Beleuchtung ein Thema. Das gilt sowohl für Weihnachtslichter als auch für das Licht in der Wohnung, das man wegen des frühen Dunkelwerdens nun einmal benötigt.

Ob es aber Sinn macht, das Licht immer auszuschalten, wenn man den Raum verlässt, verrät 24hamburg.de hier.

Die Antwort ist: nicht immer. Je nach Glühbirne und Dauer der Abwesenheit kann es sparsam sein, das Licht auszuschalten. Das ist aber nicht immer der Fall. Wer noch eine alte, mittlerweile verbotene Glühbirne zu Hause hat, der sollte wissen, dass diese im Moment des Einschaltens viel mehr Strom verbrauchen als während der Betriebszeit. Das Gleiche gilt für LEDs und Energiesparlampen, allerdings in einem deutlich geringeren Ausmaß. Beim Einschalten verbrauchen diese beiden effizienteren Varianten etwa so viel Energie wie in fünf Minuten Betriebszeit.

Ergo: Wer einen Raum länger als fünf Minuten verlässt, sollte das Licht ausschalten, weil das Wiedereinschalten danach günstiger ist als die lange Phase ungenutzten Lichts. Wer aber nur für zwei Minuten auf die Toilette geht, spart, indem er das Licht anlässt und auf das teure Wieder-Einschalten verzichtet.