Alkohol, Kaffee, Fleisch: Diese Lebensmittel lassen die Haut schneller altern

Von: Lea Warmedinger

Wer älter aussieht, als er ist, könnte sich unter Umständen falsch ernähren. Vorsicht vor diesen Lebensmitteln, die den Alterungsprozess beschleunigen.

Hannover – Nicht nur das Alter, sondern auch bestimmte Lebensmittel können die Ursache dafür sein, dass die Haut faltiger wird oder die Zellen im Körper altern. Trotzdem werden diese Nahrungsmittel tagtäglich von vielen Menschen konsumiert, meist ohne deren genaue Wirkung zu kennen. Was Sie über die Tücken der Lebensmittel wissen sollten, die Sie alt aussehen lassen.

Lebensmittel wie Agavendicksaft und Alkohol sorgen für faltige Haut

Dass Alkohol dem Körper und dessen Optik nicht guttut, sollte jedem bewusst sein. Doch können Wein, Bier und harter Alkohol nicht nur Hautprobleme wie Schwellungen oder Pickel hervorrufen. Wie die Oregon State University in einem Bericht darlegt, erschöpft das Rauschmittel den Vitamin-A-Spiegel. Da Vitamin A für das Wachstum neuer Hautzellen zuständig ist, sorgt Alkohol ebenfalls für eine faltigere Haut. Der Inhaltsstoff in vielen Anti-Falten-Cremes namens Coenzym Q10 soll die Haut jung aussehen lassen.

Nicht täuschen lassen sollte man sich außerdem von der vermeintlich perfekten Zuckeralternative namens Agavendicksaft. Denn auch der Sirup ist eigentlich nichts anderes als Zucker. Wie das Fitness- und Gesundheitsportal Fitbook erklärt, besteht Agavendicksaft zu 90 Prozent aus Fruchtzucker, der nur in der Leber abgebaut werden kann. Dort wird die Fruktose nicht nur in Fett umgewandelt, sondern beschleunigt zudem auch noch den Abbau von Kollagen.

Kollagen sind ein wesentlicher Bestandteil der Haut und verleiht dem Bindegewebe Festigkeit und Elastizität – und wenn das abnimmt, zeigen sich verstärkt Falten. Dieser Effekt wird von einer durch Medikamente, Zucker oder Alkohol überarbeiten Leber nochmals verstärkt.

Zu viel Salz lässt die Haut vorzeitig altern und schadet der DNA

Auch Salz macht die Haut trocken und faltig. Wem also etwas an einem frischen Aussehen liegt, der sollte dringend auf seinen Salzkonsum achten. Laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung nehmen in Deutschland Menschen fast doppelt so viel Salz zu sich wie empfohlen. Der Effekt: Ein dauerhaft dehydrierter Körper und damit eine trockene und faltige Haut.

Salzaufnahme Frauen: 8,4 Gramm täglich Salzaufnahme Männer: 10 Gramm täglich Salzaufnahme Mädchen von 3 bis 17 Jahre: 6,2 Gramm täglich Salzaufnahme Jungen von 3 bis 17 Jahre: 7,1 Gramm täglich Salzaufnahme nach Empfehlung der DEG: maximal 6 Gramm täglich; ca. ein Teelöffel

Doch das ist längst nicht alles, was Salz im Alterungsprozess anrichten kann. Es beschleunigt das Altern, da es laut der Forschungsplattform EurekAlert die Telomere, also Schutzkappen am Ende der Chromosomen, verkürzt. Dieser Schaden ist unwiederbringlich und wirkt sich außerdem auf die DNA aus. Wer also viele salz-lastige Lebensmittel zu sich nimmt, sowie gerne mal nachsalzt, der sollte sich damit etwas zurückhalten. Allerdings gibt es auch Lebensmittel, die das Leben verlängern.

Auch Kaffee und Fleisch beschleunigen Alterungsprozess

Auch zu lange gebratenes, gegrilltes oder frittiertes Fleisch begünstigt den Alterungsprozess. Laut der United States National Library of Medicine entstehen dabei nämlich sogenannte Advanced Glycation End Eroducts (AGE). Die dunklen oder leicht angebrannten Stellen am Fleisch fördern damit Entzündungen, welche wiederum viel Kollagen benötigen. Und der Kollagen-Verlust wirkt sich dementsprechend auf den Alterungsprozess aus.

Kaffee-Liebhaber aufgepasst: Das koffeinhaltige Getränk ist ebenfalls nicht unbedenklich mit Blick auf das Altern. Denn der Wachhalter sorgt bei zu viel oder zu spätem Konsum für Schlafprobleme. Augenringe sind dann noch das geringere Übel. Denn Studien haben Fitbook zufolge bewiesen, dass Schlafentzug den Alterungsprozess beschleunigt. Wie die Fachzeitschrift The Journal of Pediatrics berichtet, altern sogar Kinder schneller, wenn sie schlecht schlafen. Dasselbe gilt für koffeinhaltige Energydrinks. Es gibt jedoch auch gesunde und leckere Wachmacher-Alternativen zum Kaffee. (lea)