Lange Wartezeiten vermeiden: So überspringen Sie Schlangen am Flughafen

Vor dem Security-Check hat sich eine lange Warteschlange gebildet. Mit dem Fast Track-System kann man diese überspringen. (Symbolbild) © Rupert Oberhäuser/Imago

Nie wieder in langen Schlangen vor der Sicherheitskontrolle stehen und womöglich den Flug verpassen. So gehen Sie einfach dran vorbei.

Hamburg – Wer per Flug verreisen will, der kennt den Stress am Flughafen. Gepäck, Check-In und Sicherheitskontrolle machen die Erfahrung oft schon anstrengend genug. Wenn dann auch noch lange Wartezeiten hinzukommen, ist der folgende Urlaub auch bitter nötig.

Wie und an welchen deutschen Flughäfen Sie die Schlange für die Sicherheitskontrolle einfach überspringen können, verrät 24hamburg.de hier.

Weltweit ist die Fast Track aber nicht neu. In den USA und Kanada gibt es solche schnellen Warteschlangen bereits seit Jahren und auch in anderen Städten in Europa wie Amsterdam und Rom kann man solche Angebote nutzen.