Kunden werden bei Lidl für die Nutzung von Ladestationen zur Kasse gebeten

Besitzer von E-Autos werden an den Lidl-Ladesäulen künftig zur Kasse gebeten. © Michael Bihlmayer/Imago

Bisher konnten E-Autofahrer ihre Fahrzeuge beim Einkaufen vielerorts kostenlos laden. Bei Lidl und Kaufland ändert sich das – ein Trend ist erkennbar. Hier mehr erfahren:

NRW – E-Autofahrer aufgepasst! Wer während der Einkaufstour bei Lidl bisher immer seinen Wagen an einer der rund 1300 Ladesäulen vollgeladen hat, muss bald schon das Portmonee zücken. Denn wie RUHR24 berichtet, kündigten mit Lidl und Kaufland die beiden Tochterkonzerne der Schwarz-Gruppe an, für das Laden an ihren Säulen zeitnah Gebühren zu erheben.

Laut der Deutschen Presseagentur (dpa) sind die Zeiten, in denen E-Autofahrer ihre Fahrzeuge kostenlos an den dafür bereitgestellten Ladesäulen auf den Lidl-Parkplätzen aufladen konnten, bald schon vorbei. Demzufolge führe die Unternehmensgruppe ab dem 12. September „eine Gebühr für den getankten Grünstrom“ ein.