Kunde beschwert sich über „Umweltbewusstsein“ von Kaufland

Von: Tobias Becker

Ein Kaufland-Kunde hat seinen Frust auf Twitter rausgelassen. © Michael Gstettenbauer/Imago

Auf Twitter hat sich ein User über Kaufland beschwert. Lesen Sie hier, wieso er das Umweltbewusstsein des Supermarktes bemängelt:

In den sozialen Netzwerken lassen einige Kunden von Kaufland, Lidl und Aldi ihrem Frust freien Lauf. Neben Beschwerden gehen teilweise auch humorvolle Anmerkungen und Lob durch die verschiedenen Plattformen. Ein Kaufland-Kunde hat sich nun jedoch so sehr über das „Umweltbewusstsein“ geärgert, dass er auf Twitter ein Bild veröffentlicht hat.

echo24.de verrät, was den Kunden von Kaufland so geärgert hat.

Der User, der den Tweet abgesetzt hat, hat gleichzeitig eine Diskussion entfacht. In den Kommentaren erhält er nicht nur Zustimmung, sondern auch Gegenwind. (tobi)