Nächstes Kult-Getränk erhält neuen Namen – Gendern sorgt für verärgerte Kunden

Von: Karolin Stevelmans

Teilen

Eine Getränke-Marke gibt eines seiner Produkte einen neuen Namen. Doch diese Änderung kommt nicht bei allen Kunden gut an.

Dortmund – Lebensmittel-Hersteller ringen regelmäßig mit aufsehenerregenden Werbeaktionen um die Aufmerksamkeit seiner Kundschaft. So überrascht nun auch ein regelrechtes Kult-Getränk mit einer Namensänderung. Kunden reagieren mit geteilten Meinungen auf die neue Bezeichnung, berichtet RUHR24.

Nach „Berliner*innen Luft“ ändert ein weiteres Kult-Getränk den Namen – „Durstlöscher:in“

Erst kürzlich überraschte der Getränke-Hersteller des Pfefferminz-Likörs „Berliner Luft“ mit einer kontroversen Namensänderung. Rund 500.000 Flaschen wurden mit dem gegenderten Aufdruck „Berliner*innen Luft“ verkauft, was für zahlreiche Debatten auf sozialen Plattformen sorgte, berichtet Merkur.de. Die Aktion sollte für mehr Toleranz und Vielfalt werben.

Nun folgt eine weitere Getränke-Marke mit einer neuen und gendergerechten Bezeichnung. Der klassische „Durstlöscher“ bringt laut dem Magazin watson.de ein Trinkpäckchen mit dem Namen „Durstlöscher:in“ in die Regale.

Das „Durstlöscher:in“-Trinkpäckchen ist in Regenbogenfarben gestaltet und passt sich so den typischen Farben der LGBTQIA+-Community an. Zudem soll der Spruch „Love is Love“ sowie unterschiedliche Figuren auf der Verpackung für eine diverse Gesellschaft werben. Das Thema Gendern wird in Deutschland immer wieder hitzig diskutiert.

Neues Trinkpäckchen „Durstlöscher:in“ sorgt für kontroverse Reaktionen der Kunden

Einige Kunden haben das neue Getränk bereits entdeckt. Die Reaktionen fallen unterschiedlich (mehr zu Supermärkte und Discounter bei RUHR24).

So schreibt eine Kundin in Bezug auf das neue gegenderte Trinkpäckchen: „Eher verdurste ich, als so einen Mist mit solch bescheuerter Aufschrift zu kaufen!“. Auf Twitter bezeichnet ein Nutzer die Aktion als „verkaufte Emanzipation“. Er sieht Werbung unter der Regenbogenflagge kritisch, da die gesellschaftliche Bewegung für wirtschaftliche Zwecke missbraucht werde.

Trotzdem halten viele Kunden das neue „Durstlöscher:in“-Getränk für eine gute Produktidee. Auf Tiktok schreiben Nutzer beispielsweise „Cool, würde ich sofort kaufen“ und fragen neugierig nach dem Geschmack der neuen Sorte. So scheint die Marke zumindest die Aufmerksamkeit der Kunden gewonnen zu haben.