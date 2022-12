„Kinder Riegel muss leider gehen“ – Streit im Netz um beliebte Ferrero-Schokolade

Von: Pauline Wyderka

„Verschwindet für immer, samt Discount-Ripoffs“ – Streit um beliebten Schoko-Riegel im Netz (Symbolbild) © picture alliance/Oliver Berg/dpa/Screenshot: twitter.com/Montage: HEADLINE24

Twitter hat entschieden: Aus vier beliebten Ferrero-Produkten kann eines weg. Lesen Sie hier, welche Schokolade die teilweise sehr emotionalen Reaktionen im Netz hervorruft:

Auf welches Schoko-Produkt von Ferrero könntest Du verzichten? Das sind augenscheinlich die Fragen, die Deutschland nachts wach halten. Seit Tagen diskutiert zumindest Twitter schon darüber, welches beliebte Produkt der Marke Kinder wegkann. Die Antworten sorgen für mehr Aufregung als man annehmen würde.

HEIDELBERG24 verrät, welche Schokolade Twitter für überflüssig erklärt.

Doch was ist an den Schokoriegeln so kontrovers? Da gehen die Geschmäcker offensichtlich weit auseinander. Einige finden Kinder Country beispielsweise „ekelhaft“. Was Kinder Riegel wiederum angeht, sind einfach viele der Meinung, dass sie solide sind, es aber besser geht. (paw)