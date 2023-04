Rabatt an Frischetheken – wann es bei Kaufland deutlich günstiger wird

Von: Markus Merz

Bei Kaufland gibt es auch außerhalb der üblichen Angebote oft massiv rabattierte Ware. Vor allem an Frischetheken. © dpa

In Zeiten von hoher Inflation sind die Preise für Fleisch, Wurst und Käse, aber auch für Obst und Gemüse deutlich gestiegen. Bei Kaufland gibt es allerdings zu bestimmten Zeiten deutlich rabattierte Ware an den Frischetheken.

Schnäppchenjäger aufgepasst! Wer bei Kaufland zu den richtigen Zeiten einkaufen geht, kann bares Geld sparen. Nicht nur mit diesen Tricks, bei denen Kunden sogar Geld bekommen. Und das nicht zu knapp. Wichtig dabei: Die Rabatte an Frischetheken für Fleisch, Wurst und Käse oder im Obst- und Gemüseregal stehen nicht im wöchentlichen Prospekt mit den Angeboten. Hierfür gelten besondere Regeln. Lohnen sich aber vollumfänglich.

Teure Einkaufsfallen für Kunden gibt es genug. Auch bei Kaufland, dem Supermarkt-Riesen aus Neckarsulm. Dabei sind die meisten Kunden vor allem auf der Suche nach Angeboten, die Kaufland wöchentlich erneuert. Die neue Woche mit frischen Rabatten beginnt bei Kaufland immer donnerstags. Ändern wird der Lebensmittel-Gigant daran nichts. Schließlich gibt es schon genügend Änderungen, mit denen die Kunden regelmäßig bei Laune gehalten werden. So auch das neue Pfandsystem. Doch was ist nun mit den Rabatten an den Frischetheken für Fleisch, Wurst und Käse oder beim Obst und Gemüse?

Riesige Rabatte an Kaufland-Frischetheken – was es damit auf sich hat

Wer regelmäßig am späten Abend bei Kaufland einkaufen geht, dem dürfte es mitunter schon aufgefallen sein: Kaufland-Mitarbeiter bieten an der Fleisch- oder Wursttheke frische Ware deutlich vergünstigt an. Da kostet das Rinderfilet oder die Salami schon mal 20 bis 40 Prozent weniger. Ungeachtet der ohnehin schon vorherrschenden Angebote. Was es damit auf sich hat?

Ganz klar: Kaufland möchte nicht, dass frische Ware im Müll landet. Der Lebensmittelgigant geht strikt gegen Verschwendung bei Nahrungsmitteln vor. „Wir nehmen den verantwortungsbewussten Umgang mit Lebensmitteln sehr ernst und setzen uns aktiv gegen Lebensmittelverschwendung ein. Dabei ergreifen wir vielfältige Maßnahmen, um Lebensmittelverlusten schon im Vorfeld vorzubeugen. Insbesondere im Bereich Obst und Gemüse disponieren unsere Filialen täglich bedarfs- und saisongerecht“, sagt eine Kaufland-Sprecherin auf Nachfrage von echo24.de. Dabei gilt es eine Sache beim Einkauf in jeder Kaufland-Filiale dringend zu beachten.

Wann es bei Kaufland an de Frischetheke deutlich günstiger wird

Und wann wird‘s nun günstiger bei Kaufland? „Da wir Obst und Gemüse unseren Kunden tagesfrisch anbieten, werden Produkte kurz vor Ladenschluss preisreduziert und abverkauft. Die Höhe des Rabatts kann dabei variieren. An unseren Bedientheken können die Produkte ebenfalls bei Bedarf reduziert angeboten werden“, erklärt die Kaufland-Sprecherin.

Im Detail heißt das: Schon ab 18 Uhr kann es an den Frischetheken von Kaufland reduzierte Ware bei Fisch, Fleisch und Wurst geben. Nicht selten gibt es dann eben das Rinderfilet oder den Schinken deutlich günstiger. Erfahrungswerte zeigen: Bis zu 40 Prozent sind da durchaus drin. Vor allem an Samstagabenden. Denn: Dann liegen Fisch, Wurst und Fleisch womöglich bis Montagmorgen – und sind endgültig ein Fall für die Mülltonne. Wichtig dabei: „Die Uhrzeit sowie die Höhe der Rabattierung können filialindividuell festgelegt werden.“

Preise für einzelne Produkte fallen – auch bei Kaufland

Zum Glück für alle Kaufland-Kunden ist die Inflation in Deutschland dabei schwächer zu werden. Bei einzelnen Produkten im Sortiment zeigt sich dies bereits schon sehr gut. So wurde Kaffee beispielsweise in den vergangenen Wochen schon deutlich günstiger. Ganz ohne Angebote oder einer besonderen Uhrzeit beim Einkauf.