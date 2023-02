„Man kann es echt übertreiben“: Kunden diskutieren über „Invasion der Osterhasen“ bei Kaufland

Von: Sina Alonso Garcia

Bei Kaufland stapelt sich schon jetzt die Osterware. © Twitter/KerstinLieder3

Obwohl es bis Ostern noch eine Weile hin ist, finden sich in Supermärkten schon seit geraumer Zeit Schokoladenhasen. Eine Kaufland-Kundin versteht die Welt nicht mehr.

Neckarsulm - Jedes Jahr das gleiche Spiel: Schon mehrere Monate vor Weihnachten oder Ostern sind die Supermarkt-Regale voll mit den typischen Weihnachtsmännern, Osterhasen oder anderen saisonalen Leckerlein. Für Kunden kommt dieser Schritt oft überraschend. Auch eine Frau, die bei Kaufland einkaufen war, ist verwirrt über die frühe Oster-Freude. „Was bitte ist bei Kaufland los? Sowas habe ich noch nie gesehen“, schreibt sie auf Twitter und postet dazu ein Foto eines Süßwarenregals, in dem sich die Schokoladenosterhasen stapeln. „Ich habe das noch niemals in dieser Masse gesehen“, so die Kundin. „Man kann es echt übertreiben. Hat mich zwar dazu animiert, ein Foto zu machen, aber kaufen werde ich keine.“

Mit ihrer Verwunderung ist die Kundin nicht alleine. Unter ihrem Tweet wird das Phänomen ausgiebig diskutiert. Ein User spricht von „Hasokalypse“, ein anderer von der „Invasion der Osterhasen“. Bereits im Januar tauchten Fotos auf Twitter auf, die Osterhasen in den Regalen zeigten. Während die einen erstaunt über das Ausmaß des Angebots sind, zeigen sich die anderen erstaunt über den frühen Zeitpunkt der Verfügbarkeit.

Schokoladenosterhasen im Supermarkt: Bis zu zehn Wochen vorher im Sortiment

Tatsächlich ist es im Handel üblich, dass die Osterhasen bereits sechs bis zehn Wochen vor Ostern angeboten werden. Da Ostern nicht jedes Jahr am selben Tag stattfindet, verschiebt sich immer wieder auch das Verkaufsdatum der Schokohasen. So kann es sein, dass die süßen Präsente bereits Mitte Januar, spätestens aber Ende Februar in den Läden stehen.

Obwohl es allgemein bekannt ist, dass die Osterware jährlich schon früh zu haben ist, sorgt das verfrühte Angebot hin und wieder für Entsetzen bei den Kunden, die gerade erst den Jahreswechsel gefeiert haben. Manche halten den Preis für die goldenen Häschen mit der roten Schleife, wie sie im Foto der Kaufland-Kundin abgebildet sind, für überteuert. „Kleine Schokoladen-Hohlfigur mit goldener Alufolie ummantelt, mit Glöckchen am Bande, ‚nur‘ 3,49 Euro“, kommentiert eine Twitter-Nutzerin unter dem Beitrag. „Eine Gelddruckmaschine für eine Schweizer Firma.“ Ein anderer User schreibt: „Krass.“

Schokoladenhasen: Ungebrochener Hype um süße Präsente zur Osterzeit

Die Nachfrage nach den süßen Ostergeschenken scheint derweil ungebrochen: Im vergangenen Jahr wurden 239 Millionen deutsche Schoko-Osterhasen produziert. Rund die Hälfte davon landete im deutschen Lebensmittelhandel, der Rest wurde ins Ausland exportiert. Die beliebteste Sorte blieb dabei Vollmilchschokolade. Kunden dürfen sich also auch in den kommenden Jahren darauf verlassen, dass die „Hasokalypse“ nicht so schnell abflauen wird.