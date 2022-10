Nicht nur Cola fehlt im Regal - Kaufland und Co. im Preiskampf mit Herstellern

Hersteller erhöhen die Preise

In den vergangenen Tagen leeren sich in vielen Supermärkten und Discountern die Regale. Dahinter steckt ein Machtkampf zwischen Händler und Hersteller. Kaufland, Rewe, Aldi und Co. wollen die steigenden Kosten nicht weiter mitgehen.

Der Lebensmittelhandel hat derzeit einige Probleme zu bewältigen. Die Diskussion um kürzere Öffnungszeiten hat nicht nur Kaufland und Lidl eine klare Positionierung abverlangt, wie echo24.de berichtet hat. Und jetzt fegt der anhaltende Preiskampf zwischen Händlern und Herstellern die Regale in den Supermärkten und Discountern leer.

Für Kunden ist es derzeit ein echter Schock. In fast allen großen Supermärkten und Discountern fehlen in den Regalen die Markenprodukte. Schon im Mai dieses Jahres hatte sich die Auseinandersetzung angedeutet. Damals zeigte sich am Beispiel der Lebensmittel-Giganten Unilever, wie erbittert um jeden Cent gefeilscht wird. Kaufland schob die Schuld für steigende Preise zu den Herstellern.

Preiskampf zwischen Hersteller und Händler – leere Regale bei Kaufland, Rewe und Co.

Hersteller wie Unilever argumentieren bei steigenden Preisen immer mit „einem starken Anstieg der Kosten für Rohwaren“. Schon im Mai 2022 erklärte dazu das Handelsblatt, dass die Verantwortlichen „von deutlich höheren Kosten in der zweiten Jahreshälfte“ ausgehen. Und genau das tritt nun ein: Die Preise sollen weiter steigen.

Unternehmen Kaufland Gründung\t 1984 in Neckarsulm Umsatz\t 21 Milliarden Euro (2019)

Die Folgen sind aktuell bei Kaufland, Rewe und Aldi für die Kunden in den Regalen zu sehen. Weil die Lebensmittelhersteller immer höhere Preise von den Supermärkten verlangen, diese aber nicht weiter an der Kostenschraube drehen wollen, lassen sie die Regale leer.

Steigende Preisforderungen an Kaufland und Co.: Unilever zeigt sich schonungslos

Gegenüber dem Handelsblatt hat sich Christoph Minhoff vom Bundesverband der Ernährungswirtschaft zu den derzeitigen Preiskämpfen geäußert: „Die Lage der Branche ist kritisch bis katastrophal.“ Weiter heißt es dazu, dass Händler wie Edeka von „Wucher“ und „Preistreiberei“ sprechen. Demnach würden die Industriekonzerne ihre Marktmacht ausspielen.

Gegenüber echo24.de zeigte sich Unilever schon bei einer früheren Anfrage schonungslos und erklärte zu weiteren Preissteigerungen, dass man den Schwerpunkt darauf lege, „sicherzustellen, dass trotz der vielen Einschränkungen die benötigten Rohstoffe zu den Werken gelangen“. Der Umgang mit dem Thema fällt sehr offensiv aus: „Pläne, wie wir diese gestiegenen Kosten weitergeben können, sind daher unabdingbar.“

Leere Regale bei Aldi, Kaufland und den anderen Märkten: Diese Produkte fehlen

Vom Handelsblatt gibt es derweil eine Liste der Produkte, die Kunden momentan in vielen Filialen vergebens in den Regalen ihrer Supermärkte und Discounter suchen.

Ritter-Sport

Bei Kaufland finden sich demnach bereits seit Wochen nur noch Restbestände von Ritter-Sport-Tafeln.

Der US-Hersteller Mars verkauft in Deutschland über 300 Produkte. Bei Rewe und der Discount-Tochter Penny sowie bei Edeka und Tochter Netto sind die Marken inzwischen meist vergriffen. Dazu zählen: Miracoli, Riegel von Snickers, Bounty oder Twix, Kaugummi von Wrigley’s, Tierfutter von Frolic und Sheba.

Der US-Konzern stellte die Belieferung mit Milka ein, nachdem Edeka eine Preiserhöhung abgelehnt hatte.

Der US-Konzern stoppte die Belieferung von Edeka mit Marken wie Coke, Fanta und Sprite.

Laut Handelsblatt fehlen die Kaffeemarken Jacobs, Senseo, Maxwell House, Tassimo und Café Hag derzeit bei Rewe.

Ebenfalls bei Rewe fehlen häufig die Produkte von Kellogg’s. Doch laut Bericht hat in diesem Fall nicht der Markenhersteller die Belieferung eingestellt, sondern der Händler die Produkte vorübergehend ausgelistet.

Weitere heiße Themen im Lebensmittelhandel neben den Preisen

Neben dem Preiskampf mit den Herstellern wird derzeit auch immer wieder über schärfere Regelungen für einen Mund-Nasen-Schutz diskutiert. Kaufland und Lidl haben für eine Maskenpflicht beim Einkaufen klare Vorgaben. Und auch beim Handelsverband Baden-Württemberg hat man sich inzwischen zu diesem Thema geäußert. Die Folgen wären dem zufolge fatal für den Handel.

