Katzenfutter im Test: Trockenfutter vom Discounter überzeugt

Von: Pauline Wyderka

Stiftung Warentest knöpft sich Katzen-Trockenfutter vor. Außer dem Testsieger überraschen auch vegane Futtersorten im Vergleich. Lesen Sie hier, wie die Marken im Test abschneiden:

Mehr zum Thema Katzenfutter bei Stiftung Warentest: Discounter-Marke überrascht

Die meisten Hauskatzen in Deutschland bekommen regelmäßig Trockenfutter serviert. Wie gut das schmeckt, können uns die Stubentiger zwar kaum erzählen, allerdings können sie es zeigen. Und nun verrät Stiftung Warentest zudem, was das Futter noch so in sich hat.

HEIDELBERG24 verrät, welches Katzen-Trockenfutter vom Discounter bei Stiftung Warentest überrascht.

Geprüft wird das Futter unter anderem auf die vom Hersteller angegebene Fütterungsempfehlung und wie sie sich mit den Bedürfnissen der Durchschnittskatze vertragen. Diese „Modellkatze“ ist laut Stiftung Warentest in Deutschland ausgewachsen und mit vier Kilogramm Gewicht leicht übergewichtig. (paw)