Trotz Feiertag: Wo man am Tag der Deutschen Einheit einkaufen kann

Von: Oliver Schmitz

Es gibt auch Supermärkte, die am Tag der Deutschen Einheit geöffnet haben. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

Am 3. Oktober 2022 müssen die meisten Läden in Deutschland geschlossen bleiben, denn der Tag der Deutschen Einheit ist ein Feiertag. Doch es gibt Ausnahmen.

Köln – Am Tag der Deutschen Einheit müssen neben Kleidungsgeschäften oder Elektromärkten auch Supermärkte und Discounter in ganz Deutschland geschlossen bleiben. Unter anderem in Nordrhein-Westfalen werden aber einige Ausnahmen gemacht. So bekommt man einige Lebensmittel, Getränke und Co. auch in Tankstellen oder Kioske. Einige Filialen von Rewe, Edeka und Co. sind zudem geöffnet.

24RHEIN zeigt, wo man in NRW trotz Feiertag am 3. Oktober einkaufen kann.

Auch Bäckereien dürfen am 3. Oktober 2022 öffnen. Jedoch mit einigen Einschränkungen, welche je nach Bundesland variieren. So dürfen sie zum Beispiel in NRW fünf Stunden öffnen, in hingegen Bayern nur für drei. (os)