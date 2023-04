Käse-Rückruf: Gesundheitswarnung – Listerien in Kaufland-Produkt

Von: Pauline Wyderka

In einem Kaufland-Käse werden Listerien nachgewiesen. Während der Discounter das Produkt aus dem Verkauf nimmt, werden Kunden vor dem Verzehr dringend gewarnt:

Zeit, den Vorratsschrank zu checken: Es gibt einen Rückruf für ein Käse-Produkt vom Discounter Kaufland. Wie der Hersteller informiert, wurden in dem betroffenen Artikel Listerien nachgewiesen. Kaufland reagiert umgehend und nimmt den Käse vorsorglich aus dem Verkauf. Wer ihn bei sich zu Hause findet, sollte ihn keineswegs verzehren, denn Listerien können schwere gesundheitliche Schäden verursachen, wie HEIDELBERG24 berichtet.

Käse-Rückruf: Gesundheitswarnung – in diesem Produkt wurden Listerien nachgewiesen

Bei dem Kaufland-Käse, für den der Rückruf herausgegeben wurde, handelt es sich um den „K-Favourites Gorgonzola DOP mild“ des Herstellers V.I.P. Vertrieb italienischer Food Produkte GmbH. Betroffen ist die Charge in der 200 Gramm-Packung, mit der GTIN 4337185458781 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 10. April 2023.

Während die Angabe in diesem Fall der Einschränkung der unter den Rückruf fallenden Artikel dient, wird das Mindesthaltbarkeitsdatum in seiner aktuellen Form auch gerne als Ablaufdatum missverstanden – darum soll es möglicherweise bald eine Änderung bei der Angabe geben. Wie eingangs erwähnt, wird der Gorgonzola-Käse von Kaufland zurückgerufen, da in dem Produkt Listeria Monocytogenes nachgewiesen wurden.

Käse-Rückruf: Gesundheitswarnung – Listerien in Kaufland-Gorgonzola

Listerien sind nicht zu unterschätzende Krankheitserreger, die auch bis zu zwei Wochen nach der Aufnahme durch Lebensmittel, wie den Käse von Kaufland, noch zu einer Listeriose führen können. Grippeähnliche Symptome, darunter auch Durchfall und Fieber, können durch Listerien ausgelöst werden. Vor allem für Schwangere, Senioren und Menschen mit geschwächtem Immunsystem können Listerien gefährlich werden. Bei schweren Verläufen können Blutvergiftungen und Hirnhautentzündungen auftreten, die tödlich enden können.

Verkauft wurde der Käse in Kaufland-Filialen in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Zurückgeben kann man den vom Rückruf betroffenen Gorgonzola in allen Filialen. Der Kaufpreis wird wie bei anderen Rückrufen auch ohne Kassenbon erstattet. So auch im Falle des kürzlichen Snack-Rückrufs bei dm und Rossmann, bei dem vor Vergiftungserscheinungen gewarnt wird. (paw)