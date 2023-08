JugendticketBW – alles, was man über die Fahrkarte wissen sollte

Von: Teresa Knoll

Kostengünstig und im ganzen Bundesland unterwegs, das ist mit dem JugendticketBW möglich. Was man über die Fahrkarte wissen sollte:

Junge Menschen, die mitten in Ausbildung oder Studium stecken, haben meist nicht so viel Geld zur Verfügung. Doch auch sie sollen die Möglichkeit haben, günstig den ÖPNV zu nutzen. Zum Glück gibt es das JugendticketBW. Damit können junge Menschen in ganz Baden-Württemberg mit Bus und Bahn fahren und das zu einem unschlagbaren Preis. Alle Infos zum kostengünstigen JugendticketBW:

Fahrkarte JugendticketBW Gültigkeit Baden-Württemberg (plus Übergangsgebiete) Für wen Jugendliche bis 21 Jahre. Azubis, Studenten etc. bis 27 Jahre

Was ist das JugendticketBW?

Das JugendticketBW ist eine Jahreskarte, die für junge Menschen mit Wohnsitz in Baden-Württemberg gilt. Es wurde am 1. März 2023 eingeführt. Zum 1. Dezember 2023 wird es von einem vergünstigten Deutschlandticket abgelöst. Die Umstellung wird automatisch durchgeführt.

Die Fahrkarte ist besonders kostengünstig und soll dadurch junge Menschen in Aus- und Fortbildung sowie deren Familien entlasten. Es soll ebenso „die öffentliche Mobilität für junge Menschen erlebbar machen“, sprich, Jugendliche werden dazu animiert, den ÖPNV zu nutzen und so einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

Wo gilt das Jugendticket?

Wie der Name schon erahnen lässt, gilt das JugendticketBW in ganz Baden-Württemberg. Oder wie der VRN Baden-Württemberg genauer schreibt: „Das JugendticketBW gilt im Verkehrsverbund des eigenen Wohnortes und im ganzen restlichen Teil von Baden-Württemberg, der nicht durch diesen Verbund abgedeckt ist.“

Je nach Wohnort gilt es aber auch über die Landesgrenze hinaus: Wer das Ticket in einem grenzüberschreitenden Gebiet wie dem Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) kauft, der darf das Ticket auch über die Landesgrenze hinaus nutzen, im Falle des KVV also auch im rheinland-pfälzischen Teil des Verbunds.

Was darf ich mit dem JugendticketBW fahren?

Das JugendticketBW gilt in allen Bussen und Bahnen im Nahverkehr in der zweiten Klasse. Dazu gehören alle IRE, RE, RB, MEX, S-Bahn, Straßen- und Stadtbahnen sowie Busse. Das ticket gilt jedoch nicht Ansonsten in den Zügen des Fernverkehrs (beispielsweise ICE, EC, IC, Flixtrain, TGV…) und in den Fernbussen.

Für spezielle Verbindungen in Baden-Württemberg wie Bahnstrecken in die Schweiz, Seilbahnen und Fähren auf dem Bodensee gibt es Sonderregeln. Welche Sonderfälle das sind und ob das JugendticketBW auf diesen Strecken gilt, lesen Sie unter vrn.baden-wuerttemberg.de.

Für wen gilt das Jugendticket BW?

Das Ticket gilt für alle Menschen unter 21 Jahren sowie für alle unter 27 Jahren, die sich in einer Aus- oder Fortbildung befinden. Dazu gehören Schüler, Auszubildende, Studenten sowie Freiwilligendienstleistende. Auch Studenten, die ein Duales Studium absolvieren, können das Jugendticket nutzen, wenn sich die Hoschschule in Baden-Württemberg befindet.

Das JugendticketBW ist eine persönliche Fahrkarte und kann nicht übertragen werden. Alle, die schon älter als 27 Jahre sind, können günstig mit dem Baden-Württemberg-Ticket durch das Bundesland fahren. Wer während des Geltungszeitraums 27 Jahre alt wird und noch in der Ausbildung ist, kann die Fahrkarte nutzen, bis das Jahresabo beendet ist und dann auf andere Angebote umsteigen.

Wie funktioniert das JugendticketBW?

Das JugendticketBW kann an den Verkaufsstellen des Verkehrsverbundes gekauft werden, in dessen Bereich der Jugendliche wohnt, zur Schule geht oder studiert. Es ist auch möglich, die Fahrkarte als E-Ticket zu erwerben, allerdings hängt es vom Verkehrsverbund ab, ob es in elektronischer oder Papierform ausgehändigt wird. Bei manchen Verbünden kann das Ticket ausschließlich online erworben werden.

Das Die Jahreskarte kann man auch im Schülerlistenverfahren erhalten. Es gilt ohne Ausnahme an allen Tagen der Woche und das rund um die Uhr. Weitere Personen können nicht mit dem Ticket mitgenommen werden. Es gilt für ein Jahr und kann dann monatlich gekündigt werden.

Wie viel kostet das JugendticketBW?

Das Ticket kostet einen Euro pro Tag, also 365 Euro im Jahr. Umgerechnet sind das 30,42 Euro im Monat. „Für Studierende reduziert sich der Preis um den Solidarbeitrag im Rahmen der Semesterticket-Vereinbarung“, wie der VRN Baden-Württemberg schreibt.

Ein Beispiel: Wird an einer Hochschule vom Semesterbeitrag ein betrag von 30 Euro pro Semester abgezogen, macht das 60 Euro im Jahr. Diese Summe wird dann auf den Kaufpreis des JugendticketBW angerechnet, sodass der Student nur noch die restlichen 305 Euro zahlen muss. Aber Achtung: Bei manchen Verkehrsverbünden gilt diese Regelung nur bis zu einem bestimmten Alter des Studenten.

Wann wird das JugendticketBW abgebucht?

Die Bezahlung kann in den Verkehrsverbünden unterschiedlich geregelt sein: Das Ticket gilt ab dem ersten Tag des Wunschmonats. Stichtaf bei Neubestellungen und Änderungen ist immer der 15. des Vormonats. Beim VRN kann die Fahrkarte als Abo bestellt werden, dann wird der Betrag monatlich gezahlt. Auch ist es möglich, den Gesamtbetrag im Voraus zu begleichen.

Beim Verkehrsverbund Neckar-Alb-Donau (naldo) dagegen wird der Betrag am 15. des Vormonats abgebucht. Zweimal im Jahr erhält der Ticket-Inhaber dann sechs Monatsabschnitte, die jeweils für einen Monat gültig sind. Bei den meisten anderen Verbünden wird der Betrag ebenfalls monatlich abgebucht.

Darf ich mein Fahrrad kostenfrei mitnehmen?

In ganz Baden-Württemberg gilt: Fahrräder dürfen vor 6 Uhr und nach 9 Uhr an Werktagen sowie samstags, sonntags und an Feiertagen kostenlos in Bus und Bahn mitgenommen werden. Auf manchen Strecken gelten Einschränkungen. Diese können Sie unter bwegt.de nachlesen.

Bei der Mitnahme von Hunden kommt es wiederum auf den Verkehrsverbund an: Im Bereich des Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart (VVS) sowie im naldo dürfen Hunde kostenlos mitfahren. Beim VRN dürfen kleine Hunde in einer Transportbox gratis mitkommen, größere Hunde brauchen jedoch ein eigenes Ticket.

Wie unterscheiden sich das Jugendticket und Deutschlandticket?

Das JugendticketBW ist mit 30,42 Euro deutlich günstiger als das Deutschlandticket, das 49 Euro kostet. Außerdem dürfen nur junge Menschen in Ausbildung, Studium und Ähnlichem das Jugendticket nutzen. Das 49-Euro-Ticket kann jeder erwerben. Es gilt deutschlandweit, wohingegen das Jugendticket auf Baden-Württemberg und teilweise auf Grenzgebiete beschränkt ist.

Außerdem kann das Deutschlandticket monatlich gekündigt werden. Wer das JugendticketBW abonniert, bindet sich für ein Jahr daran. Durch die Umstellung vom Jugendticket auf das vergünstigte Deutschlandticket am 1. Dezember ändert sich am Preis nichts. Alles was Sie zur Nutzung und Gültigkeit des Deutschlandtickets wissen sollten, berichtet HEIDELBERG24. (resa)