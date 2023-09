Ist die Hirschlausfliege gefährlich? Alle Infos über die fliegende Zecke

Invasive Art

Die invasive Hirschlausfliege kann schnell mit einer Zecke verwechselt werden. Wie gefährlich das Insekt ist und wie man es vertreibt:

Die Hirschlausfliege ist eine invasive Art, die sich vermutlich von Russland über Finnland nach Deutschland ausgebreitet hat. Heute lebt sie weit verbreitet in Europa, Sibirien, Teilen der Arktis und Nordamerika. Sie sticht ihre Wirtstiere wie Elche oder Wildschweine und soll auch Menschen anfliegen, um ihr Blut zu saugen. Deswegen wird sie auch „fliegende Zecke“ genannt. Doch wie gefährlich ist die Hirschlausfliege für Mensch und Tier wirklich?

Ist die Hirschlausfliege gefährlich für den Menschen?

Die Hauptwirte der Hirschlausfliege sind Waldtiere wie Elche, Hirsche, Dachse und Wildschweine. Das Insekt lässt sich allerdings auch auf Menschen und Haustieren nieder, um deren Blut zu saugen. Der Biss der Fliege kann Hautausschlag auslösen. Das ist ein Hinweis darauf, dass das Bakterium übertragen wurde, das das Tier in sich trägt.

Wurde zum Beispiel der eigene Hund gebissen, kann man beobachten, wie sich das Tier an der Stelle zu kratzen und zu lecken versucht, da die Fliege den Krankheitserreger sowohl auf den Menschen als auch auf seine Wirtstiere übertragen kann.

+ Ist die Hirschlausfliege gefährlich? Die „fliegende Zecke“ trägt einen Krankheitserreger in sich, der auch auf Menschen übertragen werden kann. © IMAGO/blickwinkel/H. Bellmann/F. Hecker

Wie erkenne ich eine Hirschlausfliege?

Wie der Name schon sagt, sieht die Hirschlausfliege aus wie eine Fliege. Sie ist etwa fünf bis sechs Millimeter lang und hat einen hellbraunen, gedrungen wirkenden Körper. Die Flügel sind deutlich länger als der Körper. Ist das Tier auf einem Menschen gelandet, brechen die Flügel ab, sodass sie auch mit einer Zecke verwechselt werden kann.

Allerdings haben Zecken acht Beine und Fliegen als Insekten nur sechs Beine. Außerdem sind die Fliegen heller gefärbt. Zecken sind meist dunkel, wenn sie noch nicht mit Blut vollgepumpt sind. Je größer sie werden, desto grauer erscheinen sie. Zecken sollte man schnell entfernen – haben sie sich schon festgesaugt, hilft zum Beispiel eine Pinzette.

+ Eine Hirschlausfliege mit abgeworfenen Flügeln. Diese brechen ab, wenn sie sich auf einem Wirt zum Blutsaugen niedergelassen hat. © IMAGO / imagebroker

Wann ist die Hirschlausfliege aktiv?

Die Lausfliege ist zwischen Juli und Oktober aktiv. Dann fliegt die adulte Fliege ihren Wirt an, krallt sich an ihm fest und bricht ihre Flügel ab. Die Insekten halten sich vor allem im Wald oder in Waldnähe auf. Die Larven, die die Weibchen zur Welt bringen, sind bereits fähig sich zu verpuppen.

Die Larven verpuppen sich am Boden und schlüpfen im Herbst aus. Dann begeben sie sich sofort auf die Suche nach geeigneten Wirten. Besonders aktiv sind die Fliegen deshalb auch im Oktober und November.

Was vertreibt Hirschlausfliegen?

Wildtiere wälzen sich in Ameisenhaufen, um die Fliege fernzuhalten. Das Insekt mag den Geruch der Ameisensäure nicht bzw. wird sogar davon getötet. Laut utopia.de können Mittel gegen Bremsenbisse auch gegen die Fliege helfen.

Problematisch ist, dass Menschen den Biss des kleinen Krabblers nicht bemerken. Tiere können das Stechen dagegen spüren. Ein Pferd, das in einen Hirschlausfliegen-Schwarm gerät, könnte durch die vielen Bisse in Panik geraten.

Welche Krankheit überträgt die Hirschlausfliege?

Die Fliege trägt das Bakterium Bartonella schoenbuchensis in sich, das bei einem Biss auf den Wirt übertragen werden kann. Die Symptome dafür sind folgende:

blaue, schmerzhafte Schwellung

Juckreiz, Pusteln, (eitrige) Hautentzündungen

evtl. Fieber

Der Körper braucht mehrere Tage, um das Gift der Hirschlausfliege abzubauen. Im schlimmsten Fall kann es durch das Bakterium zu einer Entzündung des Herzmuskels kommen. Bemerken Sie Fieber bei sich oder bei einem Tier, das gestochen wurde, sollten Sie umgehend einen Arzt aufsuchen.

Wie schütze ich mich vor Hirschlausfliegen?

Wenn Sie auf Ihrem täglichen Spazierweg an einem Schwarm der Insekten vorbeikommen, können Sie diese Stelle für mehrere Wochen meiden. Die Hirschlausfliegen werden an diesem Ort bleiben, sodass Sie sie einfach umgehen können. Unangenehm ist auch der Biss der Grasmilbe – was dann zu tun ist, lesen Sie hier.

Hirschlausfliegen sind schneller als Zecken, sodass es schwieriger ist, sie zu erwischen. Aus dem Fell von Tieren lassen sich die Insekten mit einem Nissenkamm entfernen, wenn sie sich noch nicht festgebissen haben. Die Tiere landen gerne im Nacken und bei Tieren an haarlosen Stellen wie Innenschenkel, um den After oder auch am Bauch. Deshalb sollten sowohl das Tier als auch die eigene Haut nach

Was hilft gegen Hirschlausfliegen? Welche Hausmittel gibt es?

Anscheinend „fliegen“ die Insekten auf schwarzen Untergrund. Eine vorbeugende Methode, sich gegen die Hirschlausfliege zu schützen, ist also, möglichst kein Schwarz zu tragen. Auch können Sie ausprobieren, ob diverse Hausmittel gegen Insekten auch die Lausfliege fernhalten.

Dazu gehört Essig, der auf das Hundefell oder auch auf die eigene Haut aufgesprüht wird. Auch Kokosöl kann bei Tieren helfen: Dieses können Sie ins Nassfutter des Vierbeiners mischen, um so eine Schutzbarriere von innen gegen die Fliegen aufzubauen.

Biss einer Hirschlausfliege: Was sollte man jetzt tun?

Wurden Sie von einer Hirschlausfliege gebissen, sollte die Stelle gekühlt werden. Lässt der Hund Sie nicht an sich heran, um das Insekt zu entfernen, können Sie versuchen, das Fell mit einem Wasserschlauch abzuspritzen. Bei starkem Befall kann das Tier gebadet werden. Die Einstichstelle sollte auch beim Menschen auf jeden Fall gekühlt werden.

Spätestens wenn nach einem Biss Fieber auftritt, sollte auf jeden Fall ein Arzt bzw. Tierarzt aufgesucht werden. Gefährlich kann auch der Biss einer Zecke sein – was dann zu tun ist, lesen Sie hier. (resa)

