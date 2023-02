Insolvenz nach 150 Jahren: Brauerei in Bayern muss dichtmachen

Von: Teresa Knoll

Wieder ist eine Brauerei von einer Insolvenz getroffen. Lesen Sie hier, warum der Bier-Hersteller Bachmayer in Bayern nach 150 Jahren seine Produktion einstellen muss:

Corona, steigende Energiepreise und der Krieg in der Ukraine – die aktuelle Situation sorgt dafür, dass viele Unternehmen geschlossen werden müssen. Selbst Traditionsbetriebe sind davor nicht gefeit. So auch die Brauerei Bachmayer in Dorfen. Schmerzhaft ist es immer, wenn man ein langjähriges Unternehmen aufgeben muss, genauso für die Betreiber des Böhmisch Brauhaus, die nach 130 Jahren insolvent gingen.

HEIDELBERG24 verrät, warum auch die Bierbrauerei Bachmayer in Bayern nach so vielen Jahren Insolvenz anmelden muss.

Eigentlich existiert die Brauerei in Dorfen schon viel länger: Einen Gasthof mit Braustätte „Dommerbräu“ gab es schon seit 1649 in der Ortsmitte. 1847 heiratete Martin Bachmayer in den Betrieb ein und begann bald darauf mit der Vergrößerung des Betriebs. (resa)