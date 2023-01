Insekten längst in beliebten Lebensmitteln – Liste reicht von M&M bis Schoko-Bon

Von: Anna-Maureen Bremer

Insekten in Lebensmitteln werden wegen einer neuen EU-Verordnung heiß diskutiert – dabei ist die Idee gar nicht so neu. Lesen Sie hier, in welchen Produkten längst Tierchen verarbeitet werden.

Nicht bei allen Verbrauchern sorgt die neue EU-Verordnung für Begeisterung. Sie erlaubt es, dass Insekten in Lebensmitteln verarbeitet werden. Richtiger wäre zu sagen, dass weitere Insekten verwertet werden dürfen. Denn: Neu ist die Idee nicht. echo24.de verrät, in welchen beliebten Lebensmitteln längst Tierchen enthalten sind.

Und wer jetzt hofft, davon seien nur besonders außergewöhnliche Lebensmittel oder Snacks betroffen, der irrt. Beliebte Schokoladen-Spezialitäten und namhafte Kaugummisorten können streng genommen nicht als vegan oder vegetarisch bezeichnet werden.