Insekten in Lebensmitteln: Diese Krabbler sind in bekannten Marken

Von: Sarah Isele

Was gibt es Besseres, als sich ein bisschen Schokolade zu gönnen? Vor allem, wenn sie noch eine appetitlich glänzende Schicht hat – bis man weiß, dass dafür Insekten benötigt werden. Lesen Sie hier mehr:

Schokolade ist die wohl mit Abstand beliebteste Süßigkeit der meisten Deutschen. Viele Liebhaber der süßen Sünde müssen aber jetzt ganz stark sein, denn in manchen der süßen Snacks sind bereits seit vielen Jahren Insekten enthalten. Durch eine neue EU-Verordnung dürfen nun auch Insekten in Lebensmittel verarbeitet werden. Eine Liste zeigt, in welchen Schokoladen-Produkten man bereits Insekten verarbeitet werden.

In welchen schokoladigen Produkten sich die Insekten befinden, verrät HEIDELBERG24.

Durch eine neue EU-Verordnung ist es seit dem 26. Januar 2023 möglich, dass Hausgrille und Getreideschimmelkäfer im Essen landen dürfen. Auch sind die Krabbeltiere seit Jahren in Schokolade vorhanden.