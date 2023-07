Hundstage 2023 – was es mit der Heiß-Zeit im Sommer auf sich hat

Von: Pauline Wyderka

Heiß, heißer, Hundstage. Was hat die Zeit mit dem Sommerwetter zu tun? Und was mit Hunden? Alle Infos zu den Wochen im Hochsommer:

Das Wetter zuverlässig vorhersagen können Meteorologen nur für wenige Tage. Buchstäblich brennend interessiert die Menschen dennoch, wie der Sommer wird. Zwischen Hitzewelle und Unwetterwarnung kann im Sommer 2023 alles passieren. Nun steht uns eine Zeit bevor, die berüchtigt für ihr Sommerwetter sein soll: die Hundstage. Doch was hat es mit der Zeit auf sich? SÜDWEST24 mit der Erklärung:

Was versteht man unter „Hundstage“?

Die Hundstage – sie sollen die heißeste Zeit des Jahres sein. Das macht schon Sinn, denkt man sich da vielleicht und stellt sich einen hechelnden Hund vor, der müde unterm Tisch liegt. Verrückterweise haben die Hundstage eigentlich wenig mit Hunden und auch nur indirekt mit Hitze zu tun.

Die Hundstage fallen immerhin auf die statistisch gesehen heißeste Zeit des Jahres, mitten in den Hochsommer in Deutschland. Dieser Umstand ist jedoch reiner Zufall. Der Begriff bezeichnet nämlich gar kein Wetterphänomen, sondern vielmehr ein astronomisches Ereignis.

Warum heißen die Hundstage Hundstage?

Ihren Namen erhalten die Hundstage von einem Sternbild: dem „Großen Hund“ oder auch „Canis Major“. In der Zeit der Hundstage geht der hellste Stern des Großen Hunds, Sirius, mit der Sonne auf und unter. Aufgrund seiner Assoziation mit dem Sternbild wird Sirius auch Hundsstern genannt.

Dass der Stern während der Hundstage mit der Sonne auf- und unterging, ist jedoch schon lange her. So wurden die Hundstage laut Deutschem Wetterdienst (DWD) im antiken Griechenland zeitlich festgelegt. Seitdem hat sich die Stellung der Sterne zur Erde jedoch stark verschoben, sodass das, was wir heute Hundstage nennen, nicht mehr viel mit dem Stand des Sirius zu tun hat.

Sommer 2023 in Deutschland: Wann beginnen und enden die Hundstage?

Die Zeit der Hundstage richtet sich nicht jedes Jahr neu nach der heißesten Zeit, sondern ist klar festgelegt. Offiziell beginnen die Hundstage am 23. Juli und dauern genau bis zum 23. August. Zu dieser Zeit ging Sirius ursprünglich mit der Sonne auf. Tatsächlich ist Sirius‘ Aufgang heutzutage aber erst ab dem 30. August zu sehen.

Dass die Hundstage gleichzeitig häufig besonders heiß sind, ist wie erwähnt nur ein statistischer Zufall. Hitzewellen können jedoch den ganzen Sommer auftreten.

Wann ist die heißeste Zeit des Jahres in Deutschland?

Und auch diese Annahme ist mit Vorsicht zu genießen, denn tatsächlich ist die heißeste Zeit des Jahres eigentlich schon im Juli und gar nicht unbedingt im August. Während der Juli es nämlich auf eine Durchschnittstemperatur von 16,9 Grad schafft, kommt der August laut wetterprognose-wettervorhersage.de nur auch 16,5 Grad. (paw)